Fiato sospeso Juventus, ribaltone Psg: accordo ‘in clausola’

Calciomercato Juventus, adesso in ottica attaccante, il club sembra deciso a chiudere l’operazione, ecco cosa potrebbe succedere.

Victor Osimhen, l’uomo dai 120 milioni di euro, il cui ingaggio annuale si attesta sui 12 milioni, sembra essere sull’orlo di un trasferimento al Paris Saint-Germain, nonostante una stagione deludente con il Napoli. Nonostante le costanti critiche e le prestazioni altalenanti, l’attaccante nigeriano non sembra sentire il peso della situazione, nonostante sia stato spesso oscurato dal capocannoniere della scorsa Serie A.

Le voci che circondano il futuro di Osimhen sono molteplici: si è parlato di un possibile trasferimento in Arabia, ma l’offerta richiesta dal presidente De Laurentiis, intorno ai 200 milioni di euro, ha frenato qualsiasi trattativa, con il fondo Pif che si sarebbe fermato a 140 milioni. Il rinnovo contrattuale di Osimhen è stato un altro nodo complicato per il Napoli: il contratto è stato oggetto di lunghe trattative, protrattesi fino a dicembre, durante le quali si sono susseguiti circa una quindicina di incontri. Ora, il club partenopeo è in attesa dell’offerta del PSG, che in estate potrebbe pagare la clausola rescissoria del giocatore.

Il Psg paga la clausola: Osimhen ad un passo ma…

Questa situazione mette il Napoli di fronte a una difficile decisione: cedere Osimhen al PSG per incassare una cifra considerevole e reinvestirla per rinforzare la squadra, oppure trattenere il giocatore nella speranza che possa ritrovare la sua forma migliore e dimostrare il suo valore sul campo. In entrambi i casi, il futuro di Osimhen è avvolto da incertezza, mentre il Napoli resta in attesa della prossima mossa del PSG.

Nel caso in cui, però, il Napoli decidesse di trattenere, ancora una stagione il bomber nigeriano, a quel punto, la società parigina potrebbe muoversi per altri profili. Come sappiamo, l’alternativa al nigeriano sarebbe l’attaccante serbo della Juventus Dusan Vlahovic, mai nascosto, infatti, che piaccia molto alla squadra francese. Ovviamente si parla di un piano b ma che potrebbe diventare concrerto qualora il Napoli decidesse di trattenere Osimhen.