Juventus, accordo quinquennale UFFICIALE: vortice da mezzo miliardo

La Juventus delinea la mossa dell’accordo quinquennale. Adesso è ufficiale, un vortice da ben mezzo miliardo: i dettagli.

La Juventus ha preso una mossa strategica importante nel suo piano commerciale, siglando un accordo quinquennale con l’agenzia globale di marketing sportivo Two Circles. Questo partenariato mira a potenziare il programma di partnership commerciali del club, guidato dalla società controllata da Exor.

L’obiettivo principale di questa collaborazione, scrivono da ‘Calcioefinanza’, è quello di sfruttare l’esperienza e l’approccio basato sui dati di Two Circles per promuovere la crescita e l’innovazione all’interno della sfera commerciale della Juventus. Con l’obiettivo di ampliare la base di fan del club e la rete di partnership, la partnership prevede la creazione di campagne coinvolgenti destinate a catturare l’attenzione di una vasta audience, stimata in 561 milioni di persone in tutto il mondo.

La Juve rafforza la strategia commerciale con un accordo quinquennale con Two Circles

Francesco Calvo, Managing Director Revenue & Football Development della Juventus, ha sottolineato l’importanza di questa partnership per le ambizioni internazionali del club, evidenziando l’obiettivo di offrire nuove opportunità ai partner e ai potenziali sponsor, soprattutto nel contesto del vasto pubblico digitale della Juventus. Il campo di applicazione di questa collaborazione abbraccia tutte le intese commerciali del club. Leo Thompson, Presidente, Rights Management di Two Circles, ha espresso entusiasmo per l’opportunità di lavorare con la Juventus, sottolineando il patrimonio ricco e la base di fan globale del club come punti di forza su cui costruire. Thompson ha evidenziato l’obiettivo di sviluppare strategie commerciali innovative per coinvolgere i fan di tutto il mondo e creare partnership significative per sostenere la crescita continua della Juventus.

Questa partnership è vista come una testimonianza dell’impegno del club verso l’innovazione e l’eccellenza nel marketing sportivo, stabilendo nuovi standard nel settore. Con il supporto di Two Circles, la Juventus si prepara a sbloccare nuove opportunità e a rafforzare ulteriormente i suoi sforzi commerciali.