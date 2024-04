Attaccante KO: salta Juventus-Milan

Attaccante ko nell’ultimo allenamento prima del match di domani. Ufficiale: non ci sarà nella sfida di Torino tra Juventus e Milan

La partita di domani pomeriggio contro il Milan è un passaggio fondamentale per la Juventus di Massimiliano Allegri. Che, con una vittoria, non solo avvicinerebbe il secondo posto in classifica ma metterebbe quasi il lucchetto alla qualificazione alla prossima Champions League.

Una partita difficile, nonostante le assenze dei rossoneri che sono pesantissime soprattutto in difesa: Pioli infatti non potrà contare su Tomori, Calabria e Theo Hernandez, tutti squalificati dopo il derby di lunedì scorso che ha consegnato lo scudetto all’Inter. Ma non solo, secondo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore, anche un attaccante rossonero non sarà del match.

Jovic ko, salta la partita di Torino

Nell’ultimo allenamento prima della gara di domani, Jovic – che il Milan ha preso l’ultimo giorno di mercato dalla Fiorentina – ha accusato un fastidio muscolare che non gli permetterà di essere presente domani sera. Non che avesse possibilità di giocare dall’inizio, ma sicuramente a gara in corso Pioli lo avrebbe mandato in campo. Niente di tutto questo, un’altra perdita per i rossoneri che vuoi o non vuoi, anche mentalmente, può aiutare la Juventus ad approcciarsi in maniera diversa alla partita.

I bianconeri, dal proprio canto, avranno a disposizione tutti gli effettivi in attacco, con Allegri che sembra deciso a puntare di nuovo sulla coppia Vlahovic-Chiesa e con Yildiz e Milik che come al solito inizieranno dalla panchina. Così come Moise Kean, che ha ripreso a lavorare con i compagni già da ieri e quindi è abile e arruolabile.