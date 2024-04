Locatelli mezzala e nuovo regista: la Juventus prende il nuovo Pirlo

La Juventus vuole cambiare e ha già in mente un passo significativo in mediana: tutti i dettagli della situazione.

La Juventus sta progettando importanti cambiamenti nel centrocampo in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di ridefinire il ruolo di regista. Una delle mosse chiave sarà il ritorno di Manuel Locatelli al ruolo di mezzala, un cambiamento significativo rispetto al suo impiego recente come playmaker difensivo.

Una possibile soluzione interna potrebbe essere rappresentata da Nicolò Fagioli, il quale, durante questi mesi di inattività, ha avuto l’opportunità di esplorare il nuovo ruolo e potrebbe essere pronto a emergere come opzione valida per la squadra.

Juve, rivoluzione in mediana: da Locatelli, Fagioli e non solo

La Juventus sta anche esplorando il mercato per trovare rinforzi adeguati. Tra i nomi sul tavolo di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club, spiccano quelli di Merino e Zubimendi. Questi due centrocampisti rappresentano opzioni interessanti per il rinnovamento della regia bianconera, portando qualità e freschezza al reparto.

Inoltre, la Juventus sta tenendo d’occhio alcuni giovani talenti per il futuro. Tra questi spiccano i nomi di Taylor dell’Ajax e Bidstrup del Salisburgo, entrambi giocatori promettenti che potrebbero integrarsi bene nel progetto a lungo termine del club. Il cambio di rotta nel centrocampo della Juventus riflette una volontà di rinnovamento e adattamento alle esigenze tattiche della squadra. Con Locatelli pronto a tornare al suo ruolo naturale di mezzala e con potenziali rinforzi in arrivo, il club bianconero punta a rafforzare la sua squadra per competere ai massimi livelli sia in campo nazionale che internazionale. La Juventus vuole arrivare pronta per la prossima stagione e lo vuole fare al massimo delle possibilità, non ci resta che attendere ulteriori movimenti in questione ma, certamente, adesso, i bianconeri sembrano già avere le idee chiare almeno sul centrocampo.