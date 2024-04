Esonero Juve, la ‘gufata’ di Allegri: il nuovo campionato spiazza tutti

L’esonero è ormai solo questione di tempo per Allegri: nuova pista a sorpresa per l’allenatore livornese

Ennesima prova soporifera da parte della Juventus che non va oltre lo 0-0 contro il Milan e rimane distante dal secondo posto, occupato proprio dalla squadra di Pioli.

La solita Juventus povera di idee, affidata agli sprazzi delle individualità. Un clima ormai poco sereno, come si evince anche dalla reazione di Vlahovic al momento del cambio. Tra malumore, vittoria che non arriva e secondo posto ormai distante 5 punti a 4 giornate dalla fine, il bilancio sulla stagione della Juventus è decisamente negativo e solo la Coppa Italia potrebbe renderlo meno amaro. Il giornalista Romeo Agresti ha parlato a Juventibus in merito al futuro di Massimiliano Allegri, soffermandosi sugli scenari futuri dell’allenatore livornese per il dopo Juve.

Juventus, Agresti su Allegri: “l’Arabia Saudita tornerà su di lui”

Di seguito le dichiarazioni del giornalista in diretta: “Mi dicono che in Arabia Saudita sugli allenatori vogliono spingere molto. Secondo me l’Arabia Saudita tornerà alla ribalta per Allegri.

Massimiliano, se dovesse rimanere fermo dopo questo triennio alla Juventus…secondo me potrebbe rimettersi in gioco”. Il giornalista ha proseguito, tirando in ballo anche allenatori come Inzaghi e De Rossi. Uno neo campione d’Italia con i nerazzurri, l’altro fautore della rinascita giallorossa: “Se ‘tu’ (Allegri, ndr) pensi di restare fermo perché dopo la prossima stagione può andar via Simone Inzaghi dall’Inter, o vanno male le cose di De Rossi alla Roma, quel ragionamento non funge adesso. Secondo me Allegri si deve rimettere in gioco“. Potrebbe essere l’unica pista concreta per l’allenatore toscano, quella della Saudi Pro League. Prima dovrà sdoganarsi dalla Juve, attraverso una buonuscita che la società dovrà garantirgli per chiudere i rapporti prima della scadenza del contratto. Per la Vecchia Signora non sembra esserci altra via che quella del definitivo divorzio con Allegri.