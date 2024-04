Conte firma un contratto faraonico: clausola senza precedenti

Contratto faraonico pronto per Antonio Conte: la clausola a favore dell’allenatore salentino è senza precedenti

Il Napoli si è definitivamente esposto su Antonio Conte. E’ lui il profilo scelto da Aurelio De Laurentiis per aprire un nuovo ciclo dalla prossima stagione.

O almeno sembra essere il preferito rispetto alle alternative rappresentate da Pioli e Gasperini. Il patron azzurro avrebbe presentato un’offerta faraonica a Conte che adesso dovrà prendere la sua decisione, valutando anche altre opzioni come l’ipotesi Milan per il dopo Pioli, ma anche il Bayern Monaco per il dopo Tuchel. Gia nei mesi precedenti De Laurentiis aveva provato ad ingaggiare Conte ma l’allenatore salentino ha sempre rimandato i discorsi a fine stagione, non volendo prendere una squadra in corsa. Adesso De Laurentiis è pronto a spingere sull’acceleratore per assicurarsi l’ex ct della Nazionale.

Il Napoli offre un contratto faraonico a Conte: clausola in favore dell’allenatore

La proposta messa sul piatto adesso dal Napoli per Antonio Conte sarebbe da 8 milioni netti a stagione per tre anni.

Un operazione, a lordo, di quasi 50 milioni di euro e anche una grande gestione degli obiettivi di mercato. Come rivelato da Il Mattino, nell’accordo ci sarebbe anche una clausola in favore di Conte che potrebbe decidere per la risoluzione contrattuale senza alcuna penale. Una proposta anche piuttosto inedita, conoscendo la metodologia del presidente del Napoli che in genere è molto attento in questo specifico aspetto. Adesso la palla passa all’allenatore ex Inter e Juventus che dovrà valutare tanti altri aspetti e non solo quello economico. In primis dovrà intravedere un progetto vincente, consapevole che in estate andranno via Osimhen e Zielinski (potrebbero non essere i soli a partire). Inoltre dovrà valutare la reale possibilità di intraprendere un mercato come lui lo vuole, puntando su alcuni profili specifici che possano valorizzare il suo gioco.