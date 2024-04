Chiesa in Arabia: Thiago Motta ribalta la Juve

La Saudi Pro League punta Federico Chiesa: solo Thiago Motta può ribaltare la situazione in casa Juventus

L’Arabia Saudita ha ribaltato gli scenari del calciomercato, irrompendo sul mercato europeo e inflazionandolo a tal punto da prendersi alcuni dei migliori giocatori al mondo.

Gli arabi potrebbero tornare forte sul mercato italiano in estate e uno dei giocatori nel radar della Saudi Pro League è Federico Chiesa. Come sottolineato dal giornalista Rudy Galetti, l’Al-Ittihad è il club che ad oggi sta pensando al figlio d’arte con maggiore interesse. La Juventus sta continuando a lavorare con Federico Chiesa per prolungare il suo contratto, in scadenza a giugno 2025. Ad oggi, però, le parti sono ancora distanti, in relazione alle richieste economiche del giocatore e le intenzioni del club bianconero.

🚨📄 #Chiesa has been included in the list of the Saudi League’s main summer targets.

📌 The 🇸🇦 club that, to date, is showing the most interest is #AlIttihad.

🗣️ As told, #Juventus are in talks with Federico over extending the contract. In 🇮🇹, AS Roma are also on his tracks. pic.twitter.com/iR0Rhc88of

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) April 27, 2024