Chiesa nello scambio: la Juve prende il nuovo bomber

Calciomercato Juventus, Chiesa inserito nello scambio ecco come potrebbe arrivare il nuovo bomber: i dettagli.

La Juventus, pur avviandosi alla chiusura della stagione attuale, guarda già al futuro con occhi attenti, e un’antica conoscenza torna prepotentemente all’attenzione: lo scambio con l’Atletico Madrid che coinvolgerebbe Federico Chiesa.

Dopo il terzo pareggio consecutivo in Serie A, un 0-0 contro il Milan, la Juventus si ritrova a fare i conti con una stagione contrassegnata da alti e bassi, con risultati che non sempre hanno soddisfatto le aspettative. Nonostante ciò, la finalissima di Coppa Italia e la prospettiva di una qualificazione in Champions League rappresentano ancora dei traguardi raggiungibili per la squadra di Massimiliano Allegri. Tuttavia, il pensiero va già al mercato estivo, e una voce che si rialza è quella di un possibile scambio con l’Atletico Madrid. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, la Juventus continua a valutare l’idea di riportare in bianconero l’ex attaccante Alvaro Morata, già protagonista di due esperienze a Torino. Questa ipotesi non è nuova, come rilevato nelle indiscrezioni, che ripropongono l’interesse di diverse squadre per il giocatore.

Morata ritorna alla Juve con lo scambio: Chiesa nel mirino dell’Atletico

Tuttavia, l’Atletico Madrid non sembra essere disposto a lasciare Morata a titolo gratuito, richiedendo una cifra non inferiore ai 20 milioni di euro. Per superare questo ostacolo, si fa strada l’idea di coinvolgere Federico Chiesa nell’affare. Il talentuoso esterno della Juventus ha un valore di mercato molto più elevato, stimato intorno ai 40 milioni di euro, ma essendo a un anno dalla scadenza del contratto, potrebbe essere considerato una pedina interessante per l’Atletico.

Secondo le indiscrezioni, l’Atletico potrebbe essere aperto a un’operazione di scambio che soddisfi entrambe le parti, sotto la supervisione del direttore sportivo Berta. Questo scenario potrebbe rappresentare un affare vantaggioso sia dal punto di vista tecnico che economico, dando alla Juventus l’opportunità di rinforzare la propria linea d’attacco con il ritorno di Morata e consentendo all’Atletico di acquisire un talento promettente come Chiesa. Resta da vedere se questa trattativa si concretizzerà nei prossimi mesi, ma di certo l’idea dello scambio ha già acceso la fantasia dei tifosi bianconeri.