Palpitante Juventus-Inter per Zirkzee: annuncio UFFICIALE e nuovo blitz

Calciomercato Juventus, il nome del talento del Bologna è in pole per le big, ecco cosa potrebbe succedere nella prossima stagione.

Dopo la vittoria del 20° Scudetto, l’Inter è già proiettata verso il futuro, con l’obiettivo di rinforzare la squadra per la prossima stagione. Tra i possibili rinforzi, spunta il nome di Joshua Zirkzee, attaccante attualmente in forza al Bologna.

Le dichiarazioni del vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti su ‘Radio Serie A’ hanno acceso la fantasia dei tifosi interisti, suggerendo che Zirkzee potrebbe essere una pedina interessante per il futuro della squadra. Zanetti ha elogiato le qualità del giovane attaccante, definendolo un giocatore talentuoso, giovane e fisicamente robusto, adatto a qualsiasi squadra che miri a traguardi importanti.

Non solo Juventus, anche l’Inter su Zirkzee: parla il vicepresidente

Sebbene Zanetti non abbia confermato un interesse concreto per Zirkzee, ha lasciato intendere che potrebbe essere presa in considerazione un’eventuale opportunità di mercato. Inoltre, ha menzionato la presenza di Lautaro Martinez e Marcus Thuram, suggerendo che l’inserimento di Zirkzee nella rosa darebbe una certa tranquillità in attacco. Questa possibile mossa di mercato conferma l’impegno dell’Inter nel costruire una squadra competitiva anche per la prossima stagione. Resta da vedere se l’Inter si muoverà effettivamente per assicurarsi le prestazioni di Zirkzee e altri rinforzi, ma le parole di Zanetti suggeriscono che la società è determinata a mantenere l’alto livello di competitività anche in futuro.

Ovviamente l’Inter non è la sola squadra interessata al talento del Bologna. Anche la Juventus è una delle società più vicine al possibile acquisto, soprattutto se, alla Juventus, dovesse arrivare Thiago Motta come prossimo tencico nella prossima stagione. I bianconeri osservano da vicino gli sviluppi e mettono nel mirino possibili futuri top player. Certamente ciò che è stato dimostrato in questa stagione, non lascia dubbi sul potenziale del giocatore.