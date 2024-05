Maxi affare Juventus-Roma: ne partono tre in un colpo solo

Intreccio di mercato tra Juventus e Roma: tre nomi in ballo per l’estate

In estate potrebbe materializzarsi un intreccio di mercato tra Juventus e Roma che coinvolgerebbe due difensori.

Uno è il giovane classe 2005 Dean Huijsen, attualmente alla Roma ma di proprietà della Juventus. L’altro è Leonardo Spinazzola, esterno giallorosso ma con un passato in bianconero. Per quanto riguarda il giovane centrale olandese naturalizzato spagnolo, De Rossi sta spingendo per trattenerlo un altro anno nella Capitale, convinto che possa essere un vero talento della difesa. La Juventus, però, ha altri pieni e non sembra intenzionata a rinnovare il prestito ma punta alla cessione a titolo definitivo per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Richiesta sostenuta dal fatto che già all’estero diversi club hanno puntato Huijsen: dal Borussia Dortmund al Lipsia e al Newcastle. La Juventus è vigile, invece, su due profili della Roma in scadenza a giugno 2024. Il già citato Spinazzola e Luigi Cherubini, classe 2004 della Primavera giallorossa che già a gennaio era stato ad un passo dalla Vecchia Signora.

Juventus e Roma, da Spinazzola a Huijsen e Cherubini: intreccio di mercato

La Juventus è vigile, invece, su due profili della Roma in scadenza a giugno 2024. Il già citato Spinazzola e Luigi Cherubini, classe 2004 della Primavera giallorossa che già a gennaio era stato ad un passo dalla Vecchia Signora.

Cherubini andrebbe a rinforzare l’attacco della Next Gen, con la possibilità di approdare in prima squadra, come già accaduto in questi anni ai vari Soulé, Barrenechea, Miretti, Fagioli, Iling, Yildiz e lo stesso Huijsen. La Roma sta provando a rinnovargli il contratto ma la Juve gli offrirebbe un triennale molto allettante. Come sottolineato da TuttoSport, invece, Spinazzola sarebbe stato proposto dal suo entourage alla Juventus nei giorni scorsi. L’esterno della Nazionale è in scadenza con la Roma e non ha ancora rinnovato. Giuntoli ragionerebbe su un biennale con opzione per il terzo anno, sfruttando il colpo a parametro zero.

Quello di Spina sarebbe un ritorno, dopo il passato nelle giovanili della Juve e in prima squadra. Adesso è un giocatore maturo e che ha alzato anche qualche trofeo, come la Conference League e l’Europeo. Di conseguenza potrebbe fare molto comodo alla Juve per puntellare la corsia di sinistra, garantendo esperienza e conoscenza del calcio italiano.