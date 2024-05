Sfida totale in Serie A: maxi scambio e nuovo bomber Juventus

Maxi scambio in vista in Serie A: la Juventus mette sul piatto due contropartite per uno dei big del campionato

La Juventus ha diverse situazioni da sistemare, anche relative ai prestiti che rientreranno alla base a fine stagione.

Non solo Matias Soulé, certamente quello più sotto i riflettori, ma anche Enzo Barrechea, Kaio Jorge, Dean Huijsen, Facundo Gonzalez, Gianluca Frabotta, Nicolò Rovella, Luca Pellegrini e non solo. Uno dei giovani della Juventus in prestito è Tommaso Barbieri, terzino destro classe 2002 attualmente in forza al Pisa. Quest’ultimo a fine stagione farà ritorno a Torino e sarà la Juventus a decidere come gestire la sua situazione. Barbieri, cresciuto nella Next Gen, ha un contratto fino al 2026 e si sta guadagnando la stima del club bianconero, dal momento che in questa stagione in Serie B ha avuto un’ottima crescita che ha attirato l’attenzione di alcuni club di Serie A.

Juventus, Barbieri e Barrenechea contropartite per Gudmundsson

Barbieri ha collezionato 3 gol e 3 assist col Pisa e vuole concludere al meglio la stagione regolare, anche se difficilmente riuscirà a disputare i playoff, vista la posizione di classifica.

Come riportato da Vecchiasignora.com, il Genoa ha mostrato un forte interesse nei confronti di Barbieri, se pur anche il Bologna lo abbia inserito nel radar. Il Grifone segue già da tempo anche Barrenechea, altro giocatore in prestito dalla Juventus che sta studiando una strategia per imbastire una trattativa con lo stesso Genoa.

Strategia, quella dei bianconeri, finalizzata all’acquisto di Albert Gudmundsson, uno dei grandi obiettivi di Giuntoli per l’estate. L’islandese ha una valutazione di 35 milioni di euro e piace anche all’Inter ma la Vecchia Signora potrebbe inserire i cartellini di Barrenechea e Barbieri per stanare il Genoa a e bruciare sul tempo la concorrenza. Naturalmente Gudmundsson non è l’unico profilo della Serie A nel radar di Giuntoli. Anche Teun Koopmeiners resta uno dei preferiti ma la sua valutazione è più alta e l’Atalanta difficilmente scenderà a compromessi.