Firma il triennale della vita: boom bianconero, svolta Juventus

Pronto un triennale per il giocatore. Svolta Juventus, ecco cosa succederà nell’operazione. Tutti i dettagli del caso.

Il Besiktas è seriamente interessato a Mario Hermoso e ha già formulato un’offerta contrattuale di tre anni, approfittando della sua condizione di free agent. Tuttavia, il difensore centrale spagnolo, attualmente sotto contratto con l’Atletico Madrid fino alla fine della stagione, sembra essere in attesa di proposte più allettanti da altri club europei.

Hermoso, considerato un talento difensivo di spicco, potrebbe presto lasciare l’Atletico Madrid per intraprendere una nuova avventura professionale. Tuttavia, la sua priorità sembra essere quella di ottenere un contratto con uno stipendio più elevato rispetto all’offerta attuale del Besiktas.

Offerta del Besiktas per Hermoso ma lui aspetta altri club europei: occasione Juventus

La situazione è in evoluzione e il futuro di Hermoso potrebbe dipendere dalle proposte che riceverà da altri club europei. Resta da vedere se il Besiktas sarà in grado di convincere il giocatore spagnolo a unirsi alle loro fila o se Hermoso opterà per un’altra destinazione più remunerativa. Con l’uscita imminente dall’Atletico Madrid, Mario Hermoso si trova al centro dell’attenzione sul mercato. Al momento, il Besiktas è l’unico club che ha offerto un contratto triennale al difensore spagnolo, tuttavia Hermoso non ha ancora accettato l’offerta, mostrandosi in attesa di proposte più allettanti da altri club.

In questo scenario, la Juventus emerge come una possibile destinazione per Hermoso. Il club italiano potrebbe offrire al difensore spagnolo un’opportunità di giocare ad alti livelli competitivi, oltre a un contratto che potrebbe soddisfare le sue richieste economiche. L’interesse della Juventus potrebbe aggiungere un nuovo capitolo alla saga del trasferimento di Hermoso, aprendo la strada a un’eventuale trattativa che potrebbe portare il giocatore spagnolo a vestire la maglia bianconera. Resta da vedere se la Juventus riuscirà a superare la concorrenza del Besiktas e ad assicurarsi le prestazioni di Hermoso per rinforzare la propria difesa.