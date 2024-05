Penalizzazione in classifica sul gong: arriva la decisione UFFICIALE

Situazione complicata con penalizzazione sul gong, ecco che arriva la decisione ufficiale: tutti i dettagli del caso.

Il Nottingham Forest ha subito un duro colpo dopo che il suo ricorso contro la detrazione di quattro punti in Premier League è stato respinto. La decisione è arrivata dopo che una commissione indipendente nominata dalla stessa lega aveva sanzionato il club a marzo per violazioni delle regole di redditività e sostenibilità (PSR).

Il Forest si era visto decurtare quattro punti per aver superato la soglia di spesa di 34,5 milioni di sterline in un periodo di tre anni. Nonostante le linee guida prevedessero una penalità potenziale di sei punti, il club ha ricevuto una sanzione più lieve grazie alla sua “richiesta anticipata” e alla “eccellente collaborazione” durante il processo.

Ricorso respinto: il caso del Nottingham Forest

Nonostante la difesa presentata in udienza il 24 aprile, la commissione indipendente ha confermato la decisione originaria di penalizzare il Nottingham Forest. Questa sconfitta in appello lascia il Forest al 17º posto in classifica, con soli tre punti di vantaggio sul Luton Town e la zona retrocessione. Con solamente due partite rimanenti della stagione, la squadra dovrà affrontare una battaglia ancora più dura per evitare la retrocessione.

Situazione che, adesso, avrà sicure ripercussioni sulla classifica con il rischio di compromettere la partecipazione alla Premier League della prossima stagione sempre se i giocatori non riusciranno a salvarsi macinando punti importanti da qui alla fine della stagione ancora in corso. Rimaniamo quindi sintonizzati per scoprire cosa succederà prossimamente ma sicuramente questo ricorso respinto è un duro colpo per il club inglese che adesso dovrà lottare fino all’ultimo per salvarsi e mantenere un posto per la stagione prossima nella massima competizione inglese.