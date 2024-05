“Niente Thiago Motta”: Juventus spaccata in due, hanno scelto Allegri

Sembra che una parte dei tifosi abbia già le idee molto chiare sul prossimo tecnico bianconero, ecco cosa è successo: i dettagli.

Il gruppo organizzato degli ultras ‘Viking‘ della Juventus sembra aver espresso chiaramente il loro desiderio per il prossimo allenatore della squadra, con un comunicato pubblicato sul loro profilo social ‘X’.

Nel comunicato, condiviso sulla pagina dei Viking Juve 1986, si legge: “Roma finale di Coppa Italia e a Bologna ci saremo per vincere e per dire che Motta e Conte non li vogliamo! Max Allegri portaci la Coppa Italia“. Un chiaro messaggio pro Allegri e la volontà di continuare con il tecncico attuale.

Allegri promosso dagli ultras: c’è il comunicato

Queste parole rivelano la determinazione dei tifosi nel sostenere la loro squadra e nel delineare le loro preferenze per la guida tecnica. Mentre la Juventus si avvicina alla finale di Coppa Italia contro la Lazio, gli ultras sono chiari nel loro rifiuto nei confronti di alcuni potenziali candidati per la panchina bianconera, tra cui Thiago Motta e Antonio Conte. Invece, il nome di Massimiliano Allegri emerge come il preferito dai Viking Juve 1986. L’attuale allenatore della Juventus, noto per i suoi successi in Serie A e in Europa, sembra essere il prescelto dagli ultras per riportare la Coppa Italia a Torino.

Questa dichiarazione pubblica degli ultras mostra il loro coinvolgimento emotivo e la loro passione per il club, oltre a delineare chiaramente le loro preferenze in merito alla futura gestione tecnica della squadra. I tifosi, infatti, sembrano non essere indifferenti a quanto Allegri stia facendo ma soprattutto quanto Allegri ha fatto, anche a livello comunicativo, in questi anni transitori e difficili laddove, appunto, il club ha dovuto lottare anche con fattori extra campo. Ora, spetta alla dirigenza della Juventus prendere in considerazione i desideri dei tifosi mentre si delinea già un nuovo percorso per la Juventus, preparando una squadra per la sfida decisiva nella finale di Coppa Italia contro la Lazio.