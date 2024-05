Non solo Vlahovic: capolavoro Juventus, firmano in due

Calciomercato Juventus, non solo Dusan Vlahovic, arriverebbe un’altra firma importantie tutti i dettagli della situazione.

La Juventus sta facendo progressi significativi nelle trattative per il rinnovo contrattuale di due pilastri fondamentali della squadra: Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Come si evince dalle ultime indiscrezioni, fonti interne hanno confermato che entrambi i giocatori hanno manifestato il desiderio di prolungare il loro legame con la squadra bianconera, e le trattative procedono speditamente verso una conclusione positiva.

Come anticipato settimane fa, sia Chiesa che Vlahovic sono considerati elementi chiave per il futuro della Juventus. Il club è determinato a non considerare alcuna offerta per i due talenti emergenti, mostrando la propria fermezza nel voler mantenere salda la propria base di giocatori di punta.

Chiesa e Vlahovic ancora alla Juventus: si avvicina il rinnovo

Federico Chiesa, arrivato in prestito dalla Fiorentina e poi acquisito a titolo definitivo, si è rapidamente affermato come uno dei calciatori più brillanti e determinanti della squadra. La sua versatilità, combinata con la sua tecnica sopraffina e la sua mentalità vincente, lo rendono un elemento imprescindibile per la Juventus. Dusan Vlahovic, invece, è diventato un punto di riferimento nell’attacco della Juventus dopo il suo arrivo, anche lui dalla Fiorentina. Il giovane attaccante serbo ha dimostrato un talento straordinario nel segnare gol e nel contribuire al gioco della squadra, guadagnandosi l’ammirazione dei tifosi e l’attenzione dei più grandi club europei.

Confermando il loro impegno verso la Juventus, Chiesa e Vlahovic rappresentano il presente e il futuro della squadra, e il club è determinato a garantirsi la loro permanenza a Torino per anni a venire. La conferma dei loro rinnovi contrattuali sarà un segnale forte della volontà della Juventus di competere ai massimi livelli anche in futuro. Una gioia sia per la dirigenza ma soprattutto per i tanti tifosi.