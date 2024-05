Allegri, UFFICIALE: lo hanno ‘mandato’ via

Adesso è ufficiale, Allegri sarebbe stato già stato mandato via. Ecco cosa è successo: i dettagli del comunicato.

Nelle ultime ore, i social media sono stati infuocati dalle storie pubblicate dagli account ufficiali di due dei gruppi che compongono la Curva Sud della Juventus. In un gesto che ha catturato l’attenzione dei tifosi di tutto il mondo, questi gruppi hanno espresso un chiaro ed evidente desiderio: l’addio di Massimiliano Allegri dalla panchina bianconera.

I gruppi in questione, ‘identita1977_officialpage’ e ‘gruppo_storico77’ avrebbero già mosso il loro dissenso con delle storie Instagram dove viene, esplicitamente, l’addio del mister bianconero, con un esplicativo “Allegri vattene!”. Le storie, condivise su Instagram, hanno suscitato un acceso dibattito tra i sostenitori della Vecchia Signora, mettendo in luce le divergenze di opinione riguardo al futuro dell’allenatore e alla direzione che il club dovrebbe prendere.

Parte della Curva si schiera, Allegri al capolinea?

Il ritorno di Allegri sulla panchina della Juventus ha generato grande attesa tra i tifosi, ma i risultati altalenanti e le prestazioni deludenti in alcune partite cruciali hanno alimentato le critiche verso il tecnico toscano. La Curva Sud, cuore pulsante del tifo juventino, ha sempre giocato un ruolo fondamentale nel sostenere la squadra e nel manifestare le proprie opinioni. Le loro voci sono ascoltate attentamente dalla dirigenza e dai media sportivi, il che rende questo chiaro messaggio nei confronti di Allegri un segnale significativo.

Il futuro di Allegri alla Juventus rimane quindi oggetto di speculazione e discussione. Mentre alcuni tifosi sono convinti che un cambiamento sulla panchina sia necessario per rilanciare la squadra, altri credono fermamente che il tecnico abbia ancora molto da dare e che i problemi della squadra vadano affrontati in maniera più ampia. In attesa di sviluppi futuri, resta da vedere se la voce dei tifosi influenzerà le decisioni della dirigenza e se Allegri sarà ancora l’allenatore alla guida della Juventus nella prossima stagione, anche se, la strada più quotata, oggi, sembra quella di un cambio tecnico, con la figura di Thiago Motta che continua ad essere quella più in rilevanza per la prossima stagione.