Chiesa in Serie A ma non alla Juve: sta succedendo di tutto

Chiesa in Serie A ma non alla Juventus, ecco cosa filtra all’orizzonte. I dettagli della situazione sul possibile affare.

Come scrive ‘Sebastiano Sarno’ su ‘X’, l‘AS Roma è al centro di un fervido negoziato per assicurarsi la firma di Federico Chiesa, con il leggendario ex-capitano Daniele De Rossi che gioca un ruolo significativo nel convincere il talentuoso attaccante.

Secondo le indiscrezioni, infatti, De Rossi ha espressamente richiesto alla società di perseguire l’acquisizione di Chiesa, evidenziando l’importanza di rinforzare l’attacco per la stagione imminente.



De Rossi l’ha chiesto esplicitamente: Chiesa obiettivo giallorosso

Le trattative sono già avviate, con l’allenatore dell’AS Roma al centro delle discussioni. È stato riferito che il club sta conducendo colloqui dettagliati con l’allenatore per plasmare la strategia di mercato e garantire l’inclusione di Chiesa nel roster. Tuttavia, Chiesa stesso ha espresso il desiderio di parlare direttamente con il nuovo allenatore prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro. Questo incontro potrebbe essere cruciale per il destino del talentuoso attaccante, poiché Chiesa cerca una comprensione più approfondita del suo ruolo e del progetto sportivo che avrà alla Juventus nella prossima stagione.

Con De Rossi che svolge un ruolo attivo nel facilitare il trasferimento e Chiesa determinato a valutare attentamente le sue opzioni, l’AS Roma si trova già di fronte a un momento critico nel mercato. L’esito di queste trattative potrebbe plasmare significativamente il futuro della squadra e le sue ambizioni nella prossima stagione. Certamente, Chiesa, però, rappresenta anche un pilastro della Juventus che già ieri sera ha dato dimostrazione di essere importante al fianco di Dusan Vlahovic altro intoccabile della Vecchia Signora. Pertanto i discorsi su un possibile addio saranno fatti soltanto davanti ad una volontà comunca che in questo momento, non sembra essere ancora espressa. Rimaniamo in attesa per ulteriori novità in merito.