McKennie, galeotta fu la Coppa: era tutto vero

McKennie, la vittoria vale doppio per il centrocampista della Juventus: con la Coppa è uscito allo scoperto.

In assenza di conferme ufficiali, è sempre doveroso lasciare ai diretti interessati il beneficio del dubbio. Adesso, però, non è più necessario parlare al condizionale, o fare ricorso al periodo ipotetico: ora è ufficiale, è nero su bianco. Anzi, bianco su nero, giacché si parla di Juventus. Ed è, cosa più importante nel ventunesimo secolo, su Instagram.

Galeotta, potremmo dire, fu la Coppa Italia. La gioia e la foga di quel momento devono avere indotto Weston McKennie, infatti, ad uscire allo scoperto una volta per tutte. A far sapere al mondo intero che nel suo cuore, in questo momento, c’è una ragazza. Una ragazza bellissima, oltretutto, che non è nuova né al popolo dei social e né, tanto meno, a quello del calcio. Il suo nome è Chiara Frattesi e no, non è affatto casuale che porti lo stesso cognome di Davide, giocatore dell’Inter: si tratta, guarda caso, di sua sorella.

Sta di fatto che, fino a qualche ora fa, ciò di cui disponevamo erano solo rumors e indiscrezioni. Adesso, invece, ne abbiamo la certezza: era tutto vero quello che si diceva. I due piccioncini hanno deciso di ufficializzare la loro relazione e lo hanno fatto alla maniera dei nativi digitali, ovvero postando sui social network uno scatto di coppia. Il primo in assoluto che resterà, presumibilmente, una rarità: i due ragazzi sono molto riservati e difficilmente, come tendono a fare altre coppie, daranno in pasto al web i dettagli della loro privata.

Doppia vittoria per McKennie: con Chiara Frattesi è vero amore

Chiara e Weston hanno deciso di uscire allo scoperto mentre la Juventus festeggiava la vittoria della Coppa Italia, al culmine della finale contro l’Atalanta.

Una doppia “celebrazione”, dunque, per McKennie, che nello scatto regge una bottiglia di Ferrari e che, con l’altro braccio, cinge affettuosamente la sua dolce metà. La conferma che tutti aspettavano ma che nessuno sapeva se, o quando, sarebbe mai arrivata.

La ragazza era stata avvistata più volte all’Allianz Stadium, nei box speciali riservati alle famiglie e agli amici dei giocatori, ma nessuno dei due aveva finora osato confermare o smentire le voci che si rincorrevano da mesi.