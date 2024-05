“The end”: il clan Allegri ha ‘annunciato’ l’addio

By

“The end”: la squadra di Massimiliano Allegri continua a mandare indizi. L’addio alla Continassa è sempre più vicino. La situazione

Sono stati molti quelli che si aspettavano un addio di Massimiliano Allegri già ieri sera. Qualcuno ha ipotizzato che dopo la chiusura della borsa sarebbe arrivato un comunicato ufficiale. Così non è stato, ma non è detto che non possa succedere oggi.

Dentro il club torinese quello che è successo alla fine del match contro l’Atalanta non può passare inosservato. Nonostante con Vagiaco, come comunicato ufficiale dell’Ansa, sia stato tutto risolto. Però l’addio è ormai certo ed è solo questione di tempo. E il clan di Massimiliano Allegri, il suo entourage, continua a mandare dei segnali. Se nel giorno della finale di Coppa, Landucci, aveva risposto con un “difficile” alla domanda se anche l’anno prossimo lo staff tecnico sarebbe stato lo stesso, adesso la storia su Instagram di Dolcetti è indicativa.

La canzone di Dolcetti avvicina l’addio

In una lavagna dentro la Continassa ci sono gli obiettivi da fissare: allenare lo spirito di squadra. E poi c’è anche il numero delle Coppe Italia vinte da questo staff. Cinque su quindici in totale della Juventus che oggettivamente sono un numero enorme.

Ma non è tanto questo, l’immagine. Ma soprattutto la canzone scelta: The End. La Fine. Insomma, un addio che si potrebbe consumare anche nelle prossime ore come spiegato, un addio che potrebbe chiudere con due giornate d’anticipo, e con un anno rispetto alla naturale scadenza del contratto, l’avventura di Allegri a Torino.