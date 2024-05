Calciomercato Juventus, Giuntoli contro il Napoli: sfida totale per il nuovo Osimhen

Calciomercato Juventus, Giuntoli sarebbe al lavoro per assicurarsi un nuovo attaccante da sogno: i dettagli della trattativa.

Stando a ‘Mirko Di Natale’, la Juventus è tra i club che ha chiesto informazioni per Jean-Philippe Mateta, attaccante francese di 26 anni attualmente in forza al Crystal Palace. Mateta, reduce da una straordinaria tripletta contro l’Aston Villa, ha segnato 13 dei suoi 16 gol totali in Premier League da febbraio in poi, grazie alla cura del tecnico Oliver Glasner.

Per i tifosi della Juventus, Mateta potrebbe essere un nome nuovo e relativamente sconosciuto. Tuttavia, il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli lo segue da tempo, sin dai tempi in cui l’attaccante militava nel Magonza. L‘interesse della Juventus dimostra la volontà del club torinese di rinforzare il reparto offensivo con un giocatore in grado di portare fisicità e gol.

Nuovo bomber per la Juve: Mateta nel mirino di Giuntoli

Non solo la Juventus è interessata a Mateta. Secondo quanto riportato dalle indiscrezioni, anche il Napoli sta monitorando da vicino l’attaccante francese. Con Victor Osimhen nel mirino di vari top club europei, il Napoli potrebbe vedere in Mateta il sostituto ideale. Il club partenopeo è pronto a fare una mossa concreta per assicurarsi le prestazioni del giocatore del Crystal Palace.

Con l’interesse di due dei più grandi club italiani, il futuro di Jean-Philippe Mateta potrebbe presto essere lontano dalla Premier League. La Juventus, alla ricerca di un rinforzo offensivo, e il Napoli, potenzialmente in cerca di un sostituto per Osimhen, potrebbero dar vita a un’avvincente sfida di mercato per assicurarsi il talentuoso attaccante francese. Restano da vedere le prossime mosse delle dirigenze di Juventus e Napoli, che dovranno agire rapidamente per evitare che altri club si inseriscano nella trattativa per Mateta.