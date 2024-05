Retrocessione UFFICIALE e addio fragoroso: gode solo la Juve

Calciomercato Juventus, ormai questa situazione sembra giunta al termine con il destino deciso: tutti gli aggiornamenti sul futuro.

Il rapporto tra Domenico Berardi e il Sassuolo sembra essere giunto a un punto di rottura definitivo. L’assenza dell’esterno allo stadio per l’ultima partita casalinga, che ha sancito la retrocessione della squadra in Serie B, ha sollevato molte polemiche. Invece di sostenere i suoi compagni in un momento così delicato, Berardi ha preferito presenziare al Gran Premio di Imola, un chiaro segnale del gelo che ormai caratterizza il rapporto tra il giocatore e il club.

La retrocessione in Serie B rappresenta un duro colpo per il Sassuolo, ma anche per Berardi, il cui ingaggio di 3 milioni di euro annui è un lusso che il club probabilmente non potrà permettersi nella serie cadetta. L’attaccante, infatti, sembra destinato a non seguire la squadra in Serie B, sia per motivi economici sia per le sue ambizioni personali. Dopo anni di fedeltà al Sassuolo, Berardi potrebbe essere alla ricerca di una nuova sfida in un club di prima fascia.

Berardi lascia il Sassuolo: c’è sempre la Juventus

In questo contesto, la Juventus potrebbe rappresentare una destinazione ideale per Berardi. I bianconeri sono alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo e un giocatore con l’esperienza e la qualità di Berardi sarebbe un’aggiunta preziosa. Tuttavia, il trasferimento dipenderà anche dalle condizioni fisiche dell’esterno. Berardi è infatti reduce da un infortunio serio, la rottura del tendine d’Achille, e la sua piena ripresa sarà cruciale per qualsiasi trattativa.

Per il Sassuolo, la partenza di Berardi rappresenterebbe una perdita significativa non solo sul piano tecnico, ma anche simbolico, data la lunga militanza dell’esterno con i neroverdi. Tuttavia, la cessione potrebbe anche offrire al club l’opportunità di alleggerire il bilancio e ripartire con un nuovo progetto in Serie B. Per Berardi, invece, si apre una fase di incertezza ma anche di potenziali nuove opportunità. Se riuscirà a recuperare completamente dall’infortunio, l’esterno avrà l’occasione di dimostrare il suo valore in una squadra ambiziosa come la Juventus, o in un altro club di Serie A disposto a puntare su di lui.