Effetto Thiago Motta immediato: blitz Juventus e primo regalo

Il giocatore sembra, ormai, prossimo a diventare un rinforzo bianconero. Ecco i dettagli della possibile trattativa.

La Juventus è già pronta a presentare il nuovo acquisto per la prossima stagione. Su volere della dirigenza, dal direttore sportivo Giuntoli, fino all’ormai, imminente, prossimo allenatore Thiago Motta, sembra che i bianconeri andranno a chiudere il pupillo del Bologna: Calafiori.

Riccardo Calafiori sembra essere a un passo dall’approdo alla Juventus. Come già anticipato, Thiago Motta che sarà il nuovo allenatore dei bianconeri e ha espresso chiaramente la sua volontà di portare il giovane talento a Torino. Come comunicano anche nell’indiscrezione di ‘Sebastiano Sarno’ su ‘X’.

Motta chiude il primo acquisto bianconero: Calafiori sempre più vicino

La Juventus avrebbe deciso di accogliere la richiesta di Motta e ha già trovato un accordo con Calafiori. Ora, il club sta lavorando per finalizzare i dettagli con il Bologna, squadra in cui il giocatore milita attualmente. Certamente un profilo tra i migliori del nostro campionato e orgoglio italiano che, presto, potrebbe diventare anche un punto fermo della nazionale. Calafiori sembra un profilo ideale per la Juventus, soprattutto per gli obiettivi prefissati nella prossima stagione. Il ritorno in Champions ma anche il Mondiale per Club.

Nelle prossime ore, si attendono ulteriori sviluppi su questo trasferimento che promette di portare freschezza e talento alla rosa juventina. I tifosi bianconeri possono iniziare a sognare un futuro con Calafiori che indossa la maglia della Vecchia Signora. Ora, la Juventus, si concentra sul possibile nuovo tecnico. L’obiettivo è chiaro, riportare la Juventus ai vertici nazionali ma non solo. I tifosi sono impazienti per vedere come sarà la nuova squadra sotto la guida di Motta ma anche ansiosi di vedere quali saranno gli acquisti per la prossima stagione. Il primo, per l’appunto, potrebbe essere proprio l’azzurro Calafiori.