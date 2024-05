“Incredibile”, arriva la decisione di Leclerc: tutti impietriti in casa Ferrari

Dopo il GP di Imola arrivano le parole di Charles Leclerc: ecco quello che sta succedendo in casa Ferrari.

La Ferrari prende decisioni importanti che riguardano il suo primo pilota, Charles Leclerc. Le parole del monegasco non sono così passate inosservate, anzi. Tutti sono rimasti a bocca aperta per quanto dichiarato: ecco i dettagli.

La Ferrari ha preso, nelle ultime settimane, alcune decisioni molto importanti. È stato scelto Johannes Hatz per svolgere il ruolo di ingegnere delle prestazioni di Leclerc. Decisione questa che ha comportato un avvicendamento con Bryan Bozzi, che è dal canto suo diventato nuovo ingegnere di pista.

Ad Imola c’è così stato il primo importante banco di prova di questi cambiamenti importanti e, proprio in occasione del GP tutto italiano, il pilota monegasco ha avuto anche la possibilità di dire la sua su quello che la Ferrari ha deciso per lui e per il resto della squadra.

Nella giornata di giovedì 16 maggio, proprio alla vigilia di quello che è stato l’ultimo Gran Premio disputato in ordine temporale, Charles Leclerc ha dichiarato nelle interviste di rito di non essere stato coinvolto nella decisione presa dalla Ferrari per l’arrivo di Bryan Bozzi. Ma si è al tempo stesso sinceramente complimentato per il lavoro fatto.

Leclerc parla del cambiamento in Ferrari: ecco le sue parole su Bozzi e Hatz

Charles Leclerc ha perciò accolto la decisione del suo team e a questo proposito ha avuto modo di parlare e di dire la sua a Imola. “Bryan Bozzi – ha esordito il pilota della Ferrari – ha fatto molto bene. Cambiare è sempre molto difficile, soprattutto a metà stagione, e ha dovuto abituarsi a molte cose nuove”.

“C’era poi anche Johannes al muretto, il mio ingegnere delle prestazioni. Possiamo dire che nel mio team c’erano due persone nuove e, nonostante qualche difficoltà iniziale, hanno fatto un lavoro incredibile ed è andata molto bene“. Il pilota numero uno di Maranello ha perciò promosso a pieni voti quanto svolto nella gara tutta italiana dell’ultimo fine settimana.

Infine, Leclerc ha dichiarato: “Ora lavoreremo ulteriormente e cercheremo di migliorare, ma è stato davvero un buon inizio“. Di tempo ce ne sarà per fare ancora meglio. Nel frattempo la promozione a pieni voti per quanto fatto ad Imola è arrivata. Il monegasco ha chiuso la gara al terzo posto, prendendosi il podio, e l’intenzione è quella di fare ancora meglio nei GP che verranno.