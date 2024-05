Calciomercato Juventus, è fatta: hanno già firmato

Calciomercato Juventus, è fatta. Doppia firma. Adesso i due giocatori sono pronti per riscrivere il presente ma anche il futuro.

La Juventus continua a consolidare il proprio futuro con due importanti rinnovi contrattuali. I difensori Daniele Rugani e Andrea Cambiaso prolungano il loro legame con il club bianconero.

Come comunicato da ‘Giovanni Albanese’ i due giocatori sono stati blindati:

Daniele Rugani firma un nuovo contratto che lo legherà alla Juventus fino al 2026, con un’opzione per un ulteriore anno. Questo rinnovo dimostra la fiducia della società nelle qualità del difensore, che ha dimostrato la sua affidabilità e professionalità nel corso delle stagioni passate. Rugani, arrivato alla Juventus nel 2015, ha collezionato numerose presenze sia in Serie A che nelle competizioni europee, e continua a essere una risorsa preziosa per la squadra di Torino.

Rugani e Cambiaso rinnovano: blindata la difesa

Andrea Cambiaso, giovane e promettente terzino sinistro, estende il contratto fino al 2029. Questo accordo a lungo termine sottolinea l’impegno della Juventus nel coltivare e valorizzare i talenti emergenti. Cambiaso, classe 2000, ha già mostrato sprazzi di grande potenziale e, con questo rinnovo, avrà l’opportunità di crescere ulteriormente e affermarsi come uno dei protagonisti assoluti del futuro bianconero.

Questi due rinnovi rappresentano una mossa strategica per la Juventus, che continua a lavorare sia per il presente che per il futuro, garantendo stabilità e continuità alla propria rosa. La società dimostra così di voler puntare su un mix di esperienza e gioventù, elementi fondamentali per competere ai massimi livelli in Italia e in Europa, come sappiamo, nella prossima stagione le competizioni saranno tanto e ci vorrà il massimo della qualità della rosa. Due elementi essenziali per la Juventus del presente sono proprio questi due difensori. Rugani ha dimostrato dedizione e attaccamento alla maglia mentre Cambiaso ha dato piena dimostrazione delle sue capacità per competere anche a grandissimi livelli, ne è testimonianza l’intersse delle big (come il Real Madrid) mosse per lui. La loro presenza nel presente ma soprattutto nel futuro della Vecchia Signora sarà essenziale. I primi ‘acquisti’ sono proprio le certezze da cui ripartire e la Juventus sembra avere le idee molto chiare da questo punto di vista.