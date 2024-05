Un regalo “alla Barzagli” per Thiago Motta: è ancora Juve-Milan

Calciomercato Juventus, è derby con il Milan per un difensore che potrebbe arrivare a parametro zero. Un elemento che potrebbe ricordare Barzagli

L’era Thiago Motta dentro la Juventus ancora non è ufficialmente iniziata, ma ormai è solamente questione di giorni prima che il club annunci l’ex tecnico del Bologna che sì, in questo caso, ha già fatto sapere dell’addio.

Ed è da un po’ di tempo che si parla di quelli che potrebbero essere i colpi di Giuntoli per la prossima stagione che, nel frattempo, ha fatto firmare a Rugani e Cambiaso il rinnovo contrattuale: il primo fino al 2026 con opzione di rinnovo per un’altra stagione, il secondo fino al 2029, praticamente blindato. Ora, sappiamo benissimo che le economie dentro la Vecchia Signora non sono delle migliori e quindi sappiamo altrettanto bene che si cercheranno dei colpi a parametro zero. E secondo la Bild in mente, la Juventus, ne ha uno. Per quello che sarebbe un derby italiano come ai vecchi tempi.

Calciomercato Juventus, nel mirino ci finisce Hummels

Sì, avete letto bene. Secondo uno dei più autorevoli quotidiani tedeschi la Juventus per la prossima stagione starebbe pensando a Hummels del Borussia Dortmund. Ma non solo i bianconeri, anche il Milan a quanto pare ci starebbe facendo un pensierino. Un colpo alla “Barzagli” oseremmo dire, visto che anche il difensore che poi ha fatto la storia del club era arrivato dalla Germania e non più giovanissimo.

Al momento, giusto ribadire, non c’è nessuna trattativa in corso anche perché il difensore deciderà il suo futuro solamente dopo l’ultimo, importante, impegno di questa stagione: la finale di Champions League contro il Real Madrid in programma il prossimo 1 giugno a Wembley. Da quel momento in poi si capirà, comunque, quale sarà la sua reale intenzione. Con la Juve alla finestra.