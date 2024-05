Dalla Juventus al rossonero: scelta di vita e nuovo colpo di scena

Calciomercato Juventus, richiesta diretta dal Brasile, ecco come potrebbe essere il suo futuro: i dettagli della possibile offerta.

Il tecnico Tite, insieme al suo staff, ha espresso con fermezza la necessità di acquisire un terzino destro per il Flamengo con l’apertura della prossima finestra di trasferimento. In particolare, l’allenatore brasiliano ha puntato gli occhi su Danilo, attualmente in forza alla Juventus.

Danilo, fresco vincitore della Coppa Italia e figura chiave nella rosa della Juventus, rappresenta il profilo ideale per Tite. Il contratto del difensore brasiliano con la squadra torinese scade il 25 giugno, ma ci sono già voci di una possibile riformulazione.

Tite punta tutto su Danilo: offerta dal Brasile

Stando all’insider del Flamengo, il capitano della Juventus è molto apprezzato. Tite conosce bene Danilo, avendolo allenato durante il suo periodo alla guida della Seleção brasiliana. Secondo il tecnico del Flamengo, il terzino possiede il DNA e la leadership di un vero campione, oltre a eccellere nel suo ruolo e a garantire affidabilità. Queste qualità lo rendono un’aggiunta cruciale per rafforzare la squadra carioca.

Il Flamengo, consapevole dell’importanza di questo rinforzo, ha già iniziato a muoversi. I dirigenti del club hanno avviato contatti con la Juventus per discutere un possibile trasferimento di Danilo nella squadra allenata da Tite. Il “Comandante”, come è soprannominato il tecnico, è estremamente attento nelle trattative e crede che Danilo possa essere il tassello ideale per consolidare il settore difensivo del Rubro-Negro. Mentre si avvicina la finestra del mercato, l’urgenza e la determinazione di Tite sono evidenti: l’allenatore vuole assicurarsi che il Flamengo sia pronto a competere ai massimi livelli, e per farlo, ritiene essenziale l’acquisto di un giocatore del calibro di Danilo. Ovviamente, d’altra parte, la Juventus punta molto, ancora, sul suo capitano e potrebbe, quindi, desistere ad un possibile assalto.