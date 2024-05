Juve bruciata al fotofinish, Icardi in Serie A: destinazione impensabile

Juventus interessata al profilo di Icardi, ma occhio alla concorrenza: può tornare in Serie A con una destinazione a sorpresa.

La Juventus sta ragionando con Cristiano Giuntoli sulla squadra da creare per la prossima stagione 2024/25. L’obiettivo è dar vita a una rosa ancora più competitiva per riuscire ad affrontare nel migliore dei modi le diverse competizioni in programma oltre alla Serie A.

In questo senso, continua a stuzzicare l’idea di portare in squadra Mauro Icardi, profilo che ai bianconeri piace da parecchio tempo. Ma occhio alla concorrenza. Per l’argentino potrebbe arrivare una destinazione a sorpresa.

Mauro Icardi ha chiuso la stagione in maniera ottima con il Galatasaray in Turchia. Ha infatti segnato ben 32 gol e servito ben 12 assist ai suoi compagni, firmando anche due dei gol decisivi all’ultima giornata contro il Konyaspor: la vittoria per 3-1 ha portato l’argentino e i suoi compagni a vincere il titolo di campioni per il secondo anno consecutivo.

Insomma, questi numeri stuzzicano l’attenzione di diverse squadre che ancora considerano l’attaccante come un perno fondamentale da poter inserire nella propria zona offensiva. La Juventus ha sempre seguito negli ultimi anni con attenzione il suo profilo anche se da lontano, ma adesso ad affondare potrebbe essere un’altra squadra di Serie A: ecco di quale stiamo parlando.

Occhio Juve, il Como vuole puntare tutto su Icardi: ecco le ultimissime

Da un lato c’è perciò Mauro Icardi al Galatasary, dall’altro c’è il Como che vorrebbe portarlo in rosa e quindi in Serie A offrendogli la possibilità di un ritorno in grande stile. Il club è stato promosso infatti nel campionato italiano di massima serie e ha tutte le intenzioni di fare del proprio meglio per dare filo da torcere alle rivali.

Ancora non ci sono state mosse ufficiali, ma la proprietà è ambiziosa e vuole investire sui profili migliori.

Mauro Icardi, sotto questo punto di vista, non è infatti l’unico profilo che piace al Como. Grande attenzione è infatti puntata anche su Andrea Pinamonti, vicino all’addio al Sassuolo dopo la retrocessione del club in Serie B.

In fin dei conti nulla è ancora stato deciso, ma la possibilità concreta che Mauro Icardi possa tornare in Serie A c’è. Dopo essersi rilanciato in Turchia, a seguito dell’esperienza complicata al PSG, l’attaccante ha tutta la volontà di rimettersi in mostra anche in Italia e il Como potrebbe anticipare la concorrenza e accontentarlo!