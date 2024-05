Juventus, Motta fa già il mercato: “Investimento fondamentale”, arriva il bomber

Calciomercato Juventus, l’obiettivo di Motta è dichiarato. Per lui, questo giocatore sarebbe già la priorità.

Secondo quanto riportato da Edoardo Mecca, il tecnico Thiago Motta nutre una forte preferenza per Adrien Rabiot, considerandolo un elemento chiave per il centrocampo della Juventus. La conferma di Rabiot potrebbe influenzare significativamente le strategie di mercato della squadra bianconera per la prossima stagione ma non sarebbe l’unico nome del mercato.

Infatti, nonostante il rinnovo di Rabiot sia un tema cruciale, in cima alla lista dei desideri di Thiago Motta c’è un altro nome: Joshua Zirkzee. L’attaccante, attualmente in forza al Bologna, è visto come un investimento strategico di maggiore importanza rispetto a Teun Koopmeiners. Zirkzee, con le sue capacità tecniche e il suo potenziale di crescita, rappresenta per Motta un rinforzo fondamentale per l’attacco juventino​.

Zirkzee come priorità: Motta detta il mercato della Juve

Se il rinnovo di Rabiot dovesse concretizzarsi, l’acquisto di Koopmeiners potrebbe non essere più prioritario. Il centrocampista olandese è considerato una valida alternativa per rafforzare la mediana, ma la sua importanza nell’ambito delle trattative dipenderà molto dalla permanenza del francese a Torino. In caso di mancato rinnovo di Rabiot, la Juventus virerebbe con decisione su Koopmeiners per colmare il vuoto lasciato dal francese e per apportare qualità e sostanza al centrocampo. La flessibilità di Koopmeiners, capace di ricoprire diversi ruoli in mediana, lo rende un profilo ideale per le esigenze tattiche di Thiago Motta.

Le prossime settimane saranno cruciali per definire le strategie di mercato della Juventus. La decisione sul futuro di Rabiot avrà un impatto significativo sulle mosse bianconere, con Thiago Motta che sta delineando un piano ben preciso per la prossima stagione. La priorità rimane Joshua Zirkzee, ma l’attenzione è alta anche su Koopmeiners, il cui destino è strettamente legato alle sorti di Rabiot.