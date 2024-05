Pacchetto completo Juve-Napoli: lo scambio ribalta la Serie A

Calciomercato Juventus, adesso c’è l’ipotesi dello scambio tra le due big di Serie A, ecco cosa potrebbe succedere.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, la Juventus sta valutando l’acquisto di Giovanni Di Lorenzo dal Napoli. La squadra bianconera, alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione, sarebbe interessata al terzino destro, che sembra aver avuto dei dissapori con il club partenopeo.

Per facilitare l’affare e abbassare il costo del cartellino, la Juventus potrebbe includere alcune contropartite tecniche nell’offerta. Tra i giocatori proposti ci sarebbero il portiere Mattia Perin, il difensore Daniele Rugani e l’attaccante Moise Kean​.

Juve su Di Lorenzo, offerte contropartite tecniche: il punto

Questo potenziale scambio riflette l’approccio strategico della Juventus, che mira a rafforzare la squadra senza eccedere nei costi, sfruttando le risorse già a disposizione. Tuttavia, non sarà facile convincere il Napoli a lasciar partire uno dei suoi giocatori chiave, soprattutto considerando le esigenze tattiche e il valore del giocatore sul mercato.

Di Lorenzo capitano partenopeo e anche giocatore della nazionale azzurra ha dimostrato di essere un giocatore affidabile e di grande esperienza. Con il possibile addio dal Napoli, il giocatore diventa, automaticamente, occasione ghiotta per la Juventus che cerca rinforzi proprio in quel reparto, soprattutto visto l’addio di Alex Sandro. Di Lorenzo, oltre ad essere un affidabile terzino, conosce diversi giocatori e sembra avere un buon rapproto con Giuntoli visto il passato proprio al Napoli. Pertanto, oggi, l’opzione Juventus per Di Lorenzo rimane più viva che mai. Non sarà semplice ma i bianconeri possono offrire contropartite tecniche di prestigio che il Napoli valuterà attentamente, soprattutto dovesse arrivare Antonio Conte, come sembra, da allenatore. Pertanto, adesso, la questione si fa più accesa che mai con un mercato sempre nel vivo delle trattative. Rimaniamo quindi in attesa per ulteriori novità in merito alla questione.