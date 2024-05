Adesso è una sfida ai vertici della Serie A, con la squadra pronta a spendere molto per il nuovo allenatore: i dettagli.

Il Milan è pronto a voltare pagina con l’arrivo di Paulo Fonseca, destinato a sostituire Stefano Pioli sulla panchina rossonera. L’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a breve, con la firma del contratto prevista al rientro dall’amichevole che il Milan affronterà contro la Roma in Australia.

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, la nuova era Fonseca potrebbe iniziare con un importante budget per il mercato in entrata: ben 100 milioni di euro, destinati a rafforzare la squadra con quattro nuovi acquisti.

100 milioni per il Milan: obiettivo Zirkzee

La qualificazione alla Champions League, assicurata grazie al secondo posto in campionato, e i ricavi derivanti dai riscatti di alcuni giocatori come Charles De Ketelaere e Alexis Saelemaekers, forniranno al Milan un budget sostanzioso per affrontare il calciomercato estivo. Questi fondi saranno cruciali per migliorare il livello della rosa e permettere a Fonseca di implementare il suo stile di gioco. Uno dei principali obiettivi del Milan per la prossima stagione è Joshua Zirkzee, giovane attaccante olandese attualmente in forza al Bologna. Zirkzee ha attirato l’attenzione dei rossoneri grazie alle sue prestazioni convincenti e al suo potenziale di crescita. Con un mix di forza fisica e abilità tecnica, potrebbe essere l’aggiunta perfetta per rinforzare l’attacco milanista. Come sappiamo, il giocatore è anche un obiettivo concrerto della Juventus e del suo, ormai, nuovo allenatore Thiago Motta, data la stagione apena conclusa al Bologna dove l’olandese ha brillato anche, grazie, alle intuizioni tattiche del mister Motta. Per il nuovo tecnico della Juve il fuoriclasse sarebbe la priorità, anche se il Milan sembra determinato a chiudere l’operazione prima delle concorrenti anche, grazie, alle disponibilità economiche a disposizione.

Fonseca, ex allenatore della Roma, è noto per il suo approccio tattico versatile e la capacità di valorizzare i giovani talenti. La sua esperienza in Serie A e la conoscenza del calcio italiano saranno asset importanti per il Milan. Con un budget di 100 milioni, avrà l’opportunità di apportare i cambiamenti necessari per costruire una squadra competitiva sia in Italia che in Europa. Oltre a Zirkzee, il Milan sta valutando altri profili per rinforzare diverse aree del campo. La dirigenza rossonera sta lavorando per identificare giocatori che possano adattarsi rapidamente al sistema di Fonseca e contribuire immediatamente ai successi della squadra. Tra i nomi che circolano ci sono giovani talenti e giocatori con esperienza internazionale, in grado di portare qualità e leadership. Insomma, il Milan, sembra essere una rivale decisamente importante e non si limiterà solo al campo ma anche nel mercato.