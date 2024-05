Dall’Arabia alla Juventus: Giuntoli lo riporta in Serie A

La Juventus nella prossima stagione potrebbe tornare su una vecchia fiamma. L’ex storico del campionato: i dettagli.

Napoli e Juventus stanno monitorando con attenzione la situazione di Franck Kessie, attualmente in forza all’Al Ahli. Il centrocampista ivoriano, noto per la sua forza fisica, la capacità di inserimento e la presenza in entrambe le fasi di gioco, potrebbe rappresentare un innesto prezioso per entrambe le squadre italiane, che cercano di rafforzare il proprio centrocampo in vista della prossima stagione.

Il Napoli, reduce da una stagione deludente, sta cercando di riottenere alta la qualità della propria rosa per competere su più fronti, soprattutto se dovesse, come sembra, arrivare proprio Antonio Conte sulla panchina. L’acquisto di Kessie potrebbe fornire maggiore profondità e fisicità al centrocampo partenopeo, rendendo la squadra ancora più competitiva. Conte apprezzerebbe particolarmente le qualità di Kessie, ritenendolo un giocatore capace di dare equilibrio e dinamismo alla squadra. Inoltre, la versatilità del centrocampista ivoriano permetterebbe di adattarsi a diversi moduli tattici, un fattore sempre apprezzato in una stagione lunga e impegnativa.

Ritorna Kessie, sfida aperta con Conte

La Juventus, dal canto suo, vede in Kessie un’opportunità per rafforzare il proprio centrocampo con un giocatore di esperienza internazionale e dotato di grande fisicità. Dopo una stagione altalenante ma con un trofeo in bacheca, i bianconeri sono determinati a tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Thiago Motta potrebbe sfruttare al meglio le doti di Kessie per dare solidità alla mediana, un reparto che ha mostrato alcune lacune negli ultimi tempi. Inoltre, la capacità di Kessie di inserirsi in zona gol rappresenterebbe un valore aggiunto per la Juventus, che ha bisogno di incrementare il proprio potenziale offensivo.

Franck Kessie è legato all’Al Ahli, club saudita che lo ha acquistato nell’estate del 2023. Tuttavia, le voci di un possibile ritorno in Europa sono sempre più insistenti. Il giocatore potrebbe essere attratto dalla possibilità di tornare a competere in uno dei principali campionati europei e partecipare alle competizioni continentali. Napoli e Juventus sono pronte a sondare il terreno per capire le reali possibilità di portare il centrocampista ivoriano in Serie A.