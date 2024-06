Annuncio UFFICIALE Juve: il ritorno è un marchio di fabbrica

Juve, a volte ritornano, come in questo caso: l’annuncio ufficiale è già stato diffuso. Ce ne saranno addirittura tre.

A volte, benché non sempre, ritornano. Come in questo caso. È notizia delle ultime ore, come abbiamo appreso dal sito ufficiale della Juve, che Adidas ha deciso di fare un tuffo nel passato. Di “riesumare”, cioè, una delle sue proposte più gettonate di tutti i tempi.

Il 3 giugno ha segnato il ritorno di un modello di scarpe da calcio amatissimo, iconico in tutto e per tutto. Ci riferiamo alle F50, che il mitico brand ha ben pensato di proporre in tre nuove versioni, una più cool dell’altra. Le tre varianti sono molto diverse l’una dall’altra dal punto di vista estetico: ad accomunarle c’è tuttavia il proposito insito nella progettazione, tesa a far sì che tutti e tre i modelli possano garantire una velocità straordinaria, che sappiamo essere imprescindibile sul campo da gioco.

Le tre proposte che fanno ora parte dell’Advancement Pack sono F50 Elite Laced, F50 Elite Laceless e F50 Mid W Elite. A caratterizzare ciascuna di esse è la suola Sprintframe 360, che da brevetto assicura stabilità e trazioni ottimali. “Il contrafforte sul tallone – si legge nella presentazione della scarpa – funziona in armonia con una configurazione di tacchetti arrotondati e lamellari per garantire la stabilità del piede durante la spinta, fornendo un bloccaggio del piede per facilitare la velocità e l’accelerazione multidirezionali.

Juve, il ritorno al passato che abbraccia il futuro

Nulla, di questi tre modelli, è stato lasciato al caso. Tutti e tre presentano la Fibertouch Upper, un materiale sintetico leggero ed estremamente innovativo in virtù del quale la calzata offro ammortizzazione aggiuntiva, qualora necessaria, ma anche supporto.

La tecnologia Sprintweb permette di controllare, invece, i dribbling in velocità, per merito della texture 3D applicata alle aree che vengono a contatto con la palla. La differenza tra Elite Laced ed Elite Laceless consiste nel fatto che la prima versione ha i lacci, mentre la seconda no. La Mid W Elite è appositamente pensata, invece, per il piede femminile. Per il resto, sono identiche in termine di qualità dei materiali, resa, stabilità e comfort.

Le rivisitazioni dell’iconico modello F50 sono disponibili per l’acquisto, per chi lo volesse, già da oggi. Si possono acquistare tramite il sito ufficiale Adidas, ma anche nei negozi monomarca e presso i rivenditori autorizzati.