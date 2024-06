“Finisce un percorso fantastico”, lascia la Juve dopo 3 anni: è ufficiale

By

Il giocatore lascia la Juventus dopo ben tre anni: ora è ufficiale, sono arrivate anche le sue dichiarazioni. Ecco di chi si tratta e dove si traferirà.

Finisce il percorso di un giocatore con la maglia bianconera dopo tre anni dal suo arrivo nella Juventus. È arrivata la comunicazione ufficiale con le parole di addio dello stesso calciatore. Ecco di chi si tratta.

Molto spesso, come si è visto in questi ultimi tre anni, ci sono stati giovani di spessore che sono arrivati a giocare nella Juventus prima squadra direttamente dalla Next Gen. Massimiliano Allegri ha infatti lanciato Nicolussi Caviglia, Iling-Junior, Nicolò Fagioli, Matias Soulé, Fabio Miretti, Kenan Yildiz, Enzo Barrenechea. Tutti nomi di profili che si sono fatti decisamente notare.

C’è poi, d’altro canto, chi ha intrapreso o sta per intraprendere percorsi diversi. È il caso di Diego Stramaccioni, difensore centrale classe 2001, che dopo 3 anni in Next Gen ha detto addio e si è spostato verso nuovi lidi. Ha infatti firmato un nuovo contratto con la Reggiana fino a giugno del 2026. Contratto firmato già a febbraio di quest’anno e, scaduti gli ultimi sei mesi di prestito, si trasferirà a pieno titolo nella sua nuova squadra.

La prossima stagione giocherà perciò in Serie B. Sul suo cartellino la Juve manterrà comunque una percentuale su una futura ed eventuale rivendita. Il difensore stesso, dopo l’ufficialità, ha scritto un messaggio sul proprio profilo ‘Instagram’ in cui ha salutato tutti emozionando compagni e tifosi.

Juventus, Diego Stramaccioni lascia la Next Gen dopo tre anni: le sue parole di addio

Sul proprio profilo ‘Instagram’, Diego Stramaccioni ha scritto: “Dopo 3 stagioni bellissimi finisce qui un percorso fantastico che mi ha cambiato la vita. Un percorso fatto di sogni, ambizioni, soddisfazioni che mi hanno fatto crescere sia come persona ma anche come calciatore”.

“Volevo ringraziare di cuore – ha continuato – tutti i magazzinieri, fisioterapisti, staff tecnico, area medica, direttori e personale che lavora ogni giorno per noi dietro le quinte. Ma soprattutto ringrazio tutti i miei compagni di squadra con cui ho condiviso ogni giorno lo spogliatoio e avuto l’onore di potermi allenare e giocare insieme”.

Infine, si legge ancora nel post pubblicato via social: “Sono grato e orgoglioso di aver fatto parte di questa gloriosa società che mi ha fatto sentire parte di una storia e di una grande famiglia. Ora inizia un nuovo capitolo dando sempre il massimo per nuovi obiettivi”.