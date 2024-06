Calciomercato Juventus, lo cedono subito: Giuntoli cala l’asso

Calciomercato Juventus, Giuntoli è pronto a fare la grande mossa per il centrocampo. Arriva subito: i dettagli della situazione.

L’Aston Villa potrebbe essere costretta a vendere il centrocampista brasiliano Douglas Luiz durante l’estate, in parte per garantire la sostenibilità finanziaria del club. Nonostante le rassicurazioni da parte della dirigenza di voler mantenere i giocatori chiave, la cessione di Luiz potrebbe diventare una necessità per migliorare le finanze del club e consentire nuovi investimenti.

Secondo quanto riportato da HITC, c’è un crescente interesse per diversi giocatori dell’Aston Villa. Tra i più corteggiati ci sono il portiere Emiliano Martinez e il giovane talento Jacob Ramsey. Inoltre, il capocannoniere Ollie Watkins ha attirato l’attenzione di grandi club come Chelsea, Liverpool e Arsenal. Tuttavia, tra tutti questi giocatori, Douglas Luiz viene considerato come il più “vendibile” e appetibile per il mercato, soprattutto considerando che il suo contratto scade tra due anni.

Douglas Luiz dice addio all Premier: c’è la Juventus

Acquistato dal Manchester City per 15 milioni di sterline nel 2019, Douglas Luiz ha dimostrato di essere un elemento fondamentale per la squadra. Sotto la guida di Unai Emery, ex allenatore di Arsenal, Siviglia e Paris Saint-Germain, Luiz ha raggiunto un nuovo livello di prestazioni. Si è trasformato in uno dei centrocampisti più completi della Premier League, capace di eccellere sia come trequartista profondo che come numero otto box-to-box. Nella stagione 2023/24, Luiz ha segnato dieci gol e fornito altrettanti assist, mostrando una notevole capacità di contribuire sia in fase offensiva che difensiva. Un giocatore che piacerebbe molto al nuovo allenatore Thiago Motta proprio per questa sua predisposizione offensiva.

L’Arsenal aveva già manifestato interesse per Luiz nel 2022, presentando diverse offerte, inclusa una finale di 25 milioni di sterline, tutte respinte. Ora, con Luiz che ha ulteriormente migliorato il suo gioco, il suo valore di mercato è aumentato significativamente. HITC riferisce che i Gunners potrebbero riaccendere il loro interesse se non riusciranno a ingaggiare il loro obiettivo principale, Martin Zubimendi della Real Sociedad. Anche la Juventus è tra i club interessati a Luiz. I bianconeri stanno attualmente cercando di ingaggiare il centrocampista dell’Atalanta Teun Koopmeiners, ma potrebbero puntare su Luiz se quest’ultimo diventasse disponibile sul mercato. L’Aston Villa potrebbe considerare un’offerta di circa 26 milioni di sterline per Douglas Luiz. Il Chelsea ha mostrato interesse per il brasiliano, e potrebbe unirsi alla corsa per assicurarsi i suoi servizi.