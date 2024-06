Chiesa nello scambio: la Juventus chiude l’affare così

L’obiettivo della nuova Juventus è adesso concreto. C’è la possibilità di inserire, anche, Chiesa? Tutti i dettagli.

Come scrivono da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus è interessata all’acquisto di Mason Greenwood dal Manchester United, ma il prezzo richiesto dai Red Devils, compreso tra i 35 e i 40 milioni di euro, è attualmente troppo elevato per le casse bianconere. Greenwood, il cui contratto scade nel 2025, potrebbe svincolarsi a parametro zero se le trattative dovessero protrarsi fino alla scadenza del contratto.

Il club torinese sta cercando di mediare per abbassare il prezzo, esplorando l’opzione di inserire una contropartita tecnica nell’operazione. Tra i nomi possibili, emerge quello di Samuel Illing Jr., giovane talento della Juventus Next Gen, che potrebbe essere offerto al Manchester United per ridurre l’esborso economico. Non è solo Illing Jr. a essere considerato nella strategia bianconera. Anche Federico Chiesa potrebbe giocare un ruolo cruciale. Il contratto di Chiesa con la Juventus è in scadenza nel 2025 e, se non dovesse prolungare, un divorzio con il club torinese diventerebbe inevitabile. In tal caso, Chiesa potrebbe essere una pedina interessante per il Manchester United, nonostante l’assenza dei Red Devils nella Champions League della prossima stagione. Il prestigio del club inglese rimane alto e potrebbe essere una destinazione attraente per il nazionale italiano.

Obiettivo Greenwood e incognita Chiesa: si tratta

La Juventus, però, non è l’unica squadra interessata a Greenwood. Anche altre squadre estere stanno monitorando la situazione del giovane attaccante inglese, rendendo la competizione per il suo ingaggio ancora più accesa, si legge dal quotidiano sportivo, che, anche Atletico Madrid e Borussia Dortmund seguirebbero il giovane esterno inglese. Tuttavia, i bianconeri vogliono mantenere la pole position per assicurarsi il talento di Greenwood e stanno lavorando intensamente per trovare la formula giusta che possa soddisfare tutte le parti coinvolte.

Nei prossimi giorni si attendono ulteriori sviluppi su questa trattativa che potrebbe infiammare il mercato estivo della Juventus. I tifosi sperano che la dirigenza bianconera riesca a mettere a segno un colpo importante che possa rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Thiago Motta.