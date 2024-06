Penalizzazione e affare scontato: urlo liberatorio Juventus

Ora l’operazione diventa possibile per i bianconeri, ecco cosa potrebbe succedere. Tutti i dettagli della situazione.

Stando a quanto viene riportato dall’indiscrezione de ‘La Gazzetta dello Sport’, adesso si farebbe sul serio per Douglas Luiz.

Il suo club, l’Aston Villa, sono obbligati a fare un sacrificio sul mercato per via del fair play finanziario e, adesso, l’opzione dello scambio con McKennie sembra più che concreta. Si era già parlato di questa suggestione che in questo momento è più viva che mai. McKennie, già reduce da un’esperienza in Premier con i Wolves, tornerebbe nel campionato inglese per giocare nell’Aston Villa e, dall’altra, il brasiliano Douglas Luiz sarebbe il nuovo centrocampista ideale per Thiago Motta.

Costretti a vendere, così Douglas Luiz arriva alla Juventus

Douglas Luiz, si legge sempre dal quotidiano sportivo, potrebbe già arrivare entro e non oltre la fine del mese e sarebbe, quindi, il primo grande regalo per Thiago Motta che, ricordiamolo, verrà ufficializzato domani. Per quanto concerne, invece, altri obiettivi, il nome del brasiliano non è l’unico potenziale acquisto del reparto.

Come si evince dalle indiscrezioni e come si sa già da tempo, per Thiago Motta potrebbe esserci già una piccola rivoluzione in mediana. L’obiettivo, oltre al brasiliano, rimane il primario, cioè l’arrivo di Koopmeiners: l’olandese dell’Atalanta è il profilo ideale capace di fare un vero e proprio upgrade nel settore. Ma non è l’unica richiesta certezza. C’è ancora il rinnovo di Rabiot, ora, nella fase cruciale. Il francese è reputato anche dal tecnico italo-brasiliano un imprescindibile e, adesso, la dirigenza sta lavorando al massimo per garantire un ulteriore rinnovo del contratto così da avere il francese anche nelle prossime stagioni e a questo punto come uno dei veterani della squadra. La determinazione del francese non passa indifferente e anche i tifosi aspettano la sua conferma. Settimane calde, anzi, il mese sarà incandescente sul punto di vista del mercato. Entro fine mese si aspettano grandissime novità per il nuovo ciclo Motta.