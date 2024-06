Calciomercato Juventus, cessione bloccata: ‘salta’ l’erede di Chiesa

Cessione, in questo momento, bloccata. Ecco perché ‘salta’ l’erede di Chiesa: tutti i dettagli della situazione.

Negli ultimi giorni, Edon Zhegrova è stato accostato a due delle principali squadre italiane, la Juventus e la Roma, suscitando grande interesse nel mercato estivo. Tuttavia, secondo quanto riportato da L’Equipe, il Lille ha preso una decisione interna riguardo al futuro dell’esterno kosovaro.

Edon Zhegrova, autore di una stagione straordinaria con 12 gol e 10 assist in tutte le competizioni, ha espresso pubblicamente il desiderio di trasferirsi in un club più grande. “Credo di aver dato il meglio di me stesso al Lille e che sia giunto il momento di partire per un club più grande,” ha dichiarato Zhegrova ai media Oxygen Press, facendo molto rumore nell’ambiente del Lille. Nonostante le parole di Zhegrova, il Lille ha chiarito la sua posizione: il club non intende lasciar partire il suo talentuoso esterno, che è sotto contratto fino al 2026. Il Lille, infatti, ha obiettivi ambiziosi per la prossima stagione, tra cui la qualificazione alla fase principale della Champions League. Per questo motivo, la società è determinata a trattenere Zhegrova, ritenendolo un elemento fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi.

Il Lille non lo lascia partire: Zhegrova resta in Francia?

Il Lille dovrà già fare i conti con le partenze di Leny Yoro e Jonathan David, entrambi in scadenza di contratto nel 2025. Inoltre, il club sta cercando di trattenere Lucas Chevalier, altro giocatore chiave. La dirigenza dei Mastini vuole evitare di indebolire ulteriormente la squadra, mantenendo una rosa competitiva per affrontare le sfide della prossima stagione.

L’interesse di Juventus e Roma per Zhegrova testimonia il valore del giocatore, che ha attirato l’attenzione dei top club italiani grazie alle sue prestazioni eccellenti. La Juventus, in particolare, è alla ricerca di rinforzi offensivi per la prossima stagione, mentre la Roma continua a monitorare il mercato per aggiungere qualità e profondità alla sua rosa. La situazione di Edon Zhegrova resta incerta, nonostante la ferma volontà del Lille di trattenerlo. Il mercato estivo potrebbe riservare sorprese, ma per il momento il club francese sembra intenzionato a resistere alle avances delle squadre italiane. Juventus e Roma dovranno quindi considerare altre opzioni o sperare in un cambiamento di scenario nelle prossime settimane.