Calciomercato Juventus, Milik infortunato: un ex Inter come erede

La Juventus potrebbe tornare su un vecchi obiettivo dato l’infortunio di Milik: i dettagli del, possibile, acquisto.

Con l’infortunio di Arkadiusz Milik e la sempre più probabile partenza di Moise Kean, la Juventus potrebbe rivolgere nuovamente lo sguardo verso Mauro Icardi per rinforzare il proprio attacco nella prossima stagione.

La situazione attuale del reparto offensivo bianconero necessita di un intervento mirato e l’argentino potrebbe rappresentare una soluzione ideale e d’esperienza. Arkadiusz Milik, attaccante polacco arrivato dall’Olympique Marsiglia, ha subito un infortunio che rischia di tenerlo lontano dai campi per un periodo ancora da capire, i tifosi sperano si possa riprendere il prima possibile ma sarà necessario un intervento al ginocchio che già gli farà saltare, purtroppo, gli europei con la sua Polonia. Questo imprevisto crea un vuoto importante nel reparto offensivo della Juventus, che deve trovare una soluzione rapida ed efficace per mantenere la competitività, in vista anche delle tante competizioni previste per la stagione prossima.

Soluzione Icardi: ritorno di fiamma con l’ex Inter

Parallelamente a Torino, oltre al problema Milik, si fanno sempre più insistenti le voci di una possibile partenza di Moise Kean. L’attaccante, tornato a Torino dopo l’esperienza all’Everton, sembra destinato a lasciare i bianconeri al termine della stagione. La Juventus, dunque, si trova nella necessità di trovare un attaccante. Mauro Icardi è un nome che non ha mai smesso di circolare nell’ambiente bianconero. L’attaccante argentino, attualmente in forza al Galatasaray dopo l’esperienza al Paris Saint-Germain, potrebbe essere il profilo ideale per la Juventus. Icardi conosce bene la Serie A, avendo militato a lungo nell’Inter, e rappresenta una garanzia di gol e presenza in area di rigore.

Un eventuale arrivo di Mauro Icardi potrebbe rappresentare un importante rinforzo per la Juventus, sia dal punto di vista tecnico che strategico. L’argentino ha dimostrato in passato di essere un attaccante di alto livello e potrebbe integrarsi bene nel sistema di gioco di Thiago Motta. Con l’infortunio di Milik e la probabile partenza di Kean, la Juventus deve muoversi con decisione sul mercato per assicurarsi un attaccante capace di fare la differenza.