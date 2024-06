Vlahovic rompe con la Juve: la cifra d’addio è clamorosa

Vlahovic pronto a rompere con la Juventus? Stando all’ultima indiscrezione, la cifra d’addio sarebbe clamorosa: i dettagli della situazione.

Secondo recenti indiscrezioni riportate da Balzarini, il futuro dell’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, potrebbe essere lontano da Torino. La questione ruota attorno a un aspetto cruciale: la richiesta della società bianconera di spalmare l’ingaggio del giocatore, una proposta che Vlahovic avrebbe deciso di non accettare.

La Juventus, come molte altre squadre di alto livello, si trova ad affrontare sfide economiche significative, dovute sia alla gestione finanziaria che agli equilibri di bilancio. In questo contesto, la spalmatura degli ingaggi rappresenta una strategia utilizzata per ridurre il carico finanziario immediato, distribuendo il costo complessivo su un periodo più lungo. Tuttavia, sembra che questa soluzione non abbia trovato il favore di Vlahovic, il quale avrebbe rifiutato l’accordo proposto dalla società. Secondo le indiscrezioni, infatti, il rifiuto di Vlahovic non sarebbe solo una questione di principio. Alla base della sua decisione ci sarebbe un’offerta allettante da parte di un’altra squadra, disposta a garantirgli un contratto da ben 12 milioni di euro netti a stagione. Questa cifra rappresenta un salto significativo rispetto agli attuali guadagni del giocatore e potrebbe essere determinante nella scelta di lasciare la Juventus.

Vlahovic dice addio alla Juve: 50-60 milioni la richiesta

In caso di addio, la Juventus ha fissato una soglia ben precisa per la cessione di Vlahovic. Secondo Balzarini, la società bianconera non intende scendere sotto i 50-60 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante serbo. Questo valore riflette non solo le qualità e il potenziale del giocatore, ma anche il suo attuale contratto, che scade nel 2026, garantendo alla Juventus una posizione di forza nelle trattative.

L’offerta milionaria non solo è un incentivo economico, ma potrebbe rappresentare anche una nuova opportunità per Vlahovic di affermarsi ulteriormente a livello internazionale. Se la trattativa dovesse andare in porto, l’attaccante serbo potrebbe trovare un altro ambiente in cui esprimere al meglio il suo talento, con un ingaggio più alto. In attesa di ulteriori novità rimaniamo in attesa di scoprire cosa succederà per il numero 9 dell’attacco della Vecchia Signora.