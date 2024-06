Riecco il Barcellona per Douglas Luiz: ecco cosa sta succedendo

Calciomercato Juventus, ritorna il Barcellona per il centrocampista brasiliano: ecco cosa sta succedendo in dettaglio.

Per quest’estate, il Barcellona ha preparato due liste per rafforzare la posizione del centrocampo. La prima lista contiene nomi ‘top’, giocatori di alto livello che richiedono un investimento massiccio. Tuttavia, al momento nessuno all’interno del club può garantire che questo tipo di investimento possa essere effettuato. La seconda lista, invece, è più modesta dal punto di vista finanziario, con nomi più abbordabili ma con molte incognite, poiché qualsiasi firma dipenderà dalla salute finanziaria del club, ottenuta attraverso la vendita di giocatori.

Tra i perni di prima linea, il club sta valutando da mesi Douglas Luiz, che ha avuto una stagione impressionante con l’Aston Villa sotto la guida di Unai Emery. Luiz è stato determinante per il club inglese, che ha conquistato un posto in Champions League per la prima volta in 41 anni. A 26 anni, Luiz ha chiuso la stagione con 10 gol e 10 assist in tutte le competizioni, numeri straordinari per un giocatore che opera nel doppio pivot. Per confronto, Frenkie de Jong, che ha un anno in più, ha segnato solo due gol senza fornire alcun assist in 30 partite ufficiali con il Barcellona. Come sappiamo il giocatore ha praticamente chiuso con la Juventus ma…potrebbe farsi vivo, proprio sul traguardo, ancora, il Barcellona.

Juventus, occhio al Barcellona: Douglas Luiz tra le priorità del mercato

Deco, direttore sportivo del Barça, apprezza da tempo il talento del nazionale brasiliano, attualmente concentrato negli Stati Uniti per prepararsi alla Copa América. Infatti, già a dicembre Deco aveva effettuato diverse visite in Inghilterra per osservare da vicino le performance di Luiz. Negli ultimi giorni, uno degli agenti di Luiz ha contattato ripetutamente Deco per proporre il giocatore. Sembra sempre più probabile che Luiz lasci Birmingham quest’estate. Monchi e Unai Emery hanno dato il via libera alla sua partenza, a patto che le richieste economiche vengano soddisfatte. Luiz ha un valore di mercato di 70 milioni di euro e potrebbe essere ceduto per una cifra leggermente superiore.

Il Barça è consapevole delle trattative in corso tra la Juventus e Luiz, con i bianconeri disposti a includere nell’operazione il centrocampista americano Weston McKennie. Anche l’Arsenal sta monitorando la situazione con interesse. Intanto, l’Aston Villa sta già cercando un sostituto e ha avviato trattative con il Chelsea per Conor Gallagher, il cui costo potrebbe aggirarsi intorno ai 50 milioni di euro.