Trenta milioni cash sul piatto: bye bye Juventus, si chiude il sipario

Calciomercato Juventus, adesso la situazione si fa, decisamente, più concreta. 30 milioni cash sul pattio: i dettagli.

Mason Greenwood, giovane attaccante del Manchester United, potrebbe vedere il suo futuro risolversi in Spagna. Il Valencia ha presentato un’offerta concreta di 25 milioni di sterline per acquisire il 22enne, suscitando speranze di un trasferimento permanente dopo una stagione di prestito al Getafe.

La Juventus, però, rimane in lizza per il nazionale inglese con una proposta che potrebbe arrivare fino a 40 milioni di sterline, includendo i bonus, avvicinandosi di più alla valutazione del Manchester United. Una fonte vicina a Greenwood ha confermato l’offerta del Valencia e sottolineato che la priorità del giocatore è di rimanere in Spagna, dove si è trovato bene durante il prestito.

Rimane in Spagna? Addio al sogno Greenwood

Greenwood ha impressionato al Getafe, segnando dieci gol in 36 presenze. Tuttavia, il club spagnolo non ha le risorse per trattenerlo a titolo definitivo, nonostante l’interesse mostrato anche da Barcellona e Atletico Madrid. Il futuro di Greenwood al Manchester United appare incerto, con il club inglese disposto a valutare le offerte. Dopo l’acquisizione di una quota del 27,7% del club da parte di Sir Jim Ratcliffe, è stato dichiarato che una decisione definitiva sul destino di Greenwood sarà presa alla fine della stagione.

Nel frattempo, oltre al Valencia e alla Juventus, anche club italiani come Lazio e Napoli hanno mostrato interesse per Greenwood. Napoli ha avviato colloqui formali con lo United, mentre la Lazio era vicina a ingaggiarlo prima del suo trasferimento al Getafe. Greenwood ha recentemente espresso la sua gratitudine ai tifosi del Getafe tramite i social media, ringraziandoli per il supporto durante il suo periodo di prestito. “Incredibilmente grato alla famiglia Getafe e ai fan per una stagione incredibile. Grazie per avermi fatto sentire il benvenuto e uno di voi. Mi sono divertito ogni secondo, insieme ai miei compagni di squadra e al mio club. Un finale agrodolce, ma è stato un piacere giocare per voi, vi auguro tutto il meglio,” ha scritto l’attaccante, chiudendo un capitolo importante della sua carriera. La prossima destinazione di Greenwood rimane incerta, ma le offerte e l’interesse dei club europei indicano che il giovane attaccante ha diverse opzioni per il suo futuro.