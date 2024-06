Ha vinto quattro volte la Champions: la Juventus lo porta in Serie A

Un top player di fama mondiale con un palmares pazzesco, ecco quale potrebbe essere l’ultima suggestione della Juventus.

L’era di Raphael Varane al Manchester United sta per finire. Dopo mesi di speculazioni, è stato confermato che il difensore francese lascerà il club come free agent alla fine di questa stagione. Questa notizia segna la chiusura di un capitolo importante per i Red Devils e apre nuove possibilità per Varane, che a 31 anni rimane un ambito difensore nel mercato delle firme.

La partenza di Varane ha suscitato l’interesse di diversi grandi club, che hanno già iniziato a pianificare la loro possibile incorporazione. Tra gli interessati c’è proprio la Juventus.

Varane: il top player che può arrivare alla Juventus

La squadra italiana considera Varane il rinforzo ideale per rafforzare la sua rotazione difensiva, soprattutto di fronte alla possibile partenza di Bremer nella prossima estate. L’esperienza e la forza del francese sarebbero preziose per i bianconeri nella loro lotta per i titoli nazionali e internazionali. Anche il Chelsea si è posizionato come uno dei pretendenti più seri per i servizi di Varane. Con Thiago Silva che ha finalizzato il suo contratto e pianifica un ritorno al Fluminense, il club londinese è alla ricerca di un sostituto affidabile per mantenere la stabilità nella sua difesa. L’arrivo di Varane potrebbe fornire alla squadra di Stamford Bridge la sicurezza e la leadership necessarie per competere ai massimi livelli in Premier League e in Europa.

Ultima ma non da sottovalutare è l’Al Nassr: D’altra parte, Al Nassr della Saudi Pro League ha mostrato notevole interesse per Varane. Il club saudita è determinato a rafforzare la sua difesa con figure rinomate e vede Varane come il complemento perfetto per formare un solido duo con Aymeric Laporte. L’arrivo di Varane non solo alzerebbe il livello competitivo della squadra, ma sarebbe anche un grande appello mediatico per il campionato saudita. La decisione finale sul suo futuro dipenderà da vari fattori, tra cui le aspirazioni sportive e personali di Varane. Nel frattempo, il mondo del calcio non vede l’ora di scoprire il prossimo capitolo della carriera di uno dei difensori più talentuosi della sua generazione. Il risultato di questa storia si preannuncia uno dei punti salienti del prossimo mercato delle firme.