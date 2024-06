Mazzata Juventus, grave infortunio: Europei finiti

Brutto momento per il giocatore che, adesso, dovrà essere obbligato a lasciare la nazionale per questi europei: i dettagli.

Dalla Serbia arriva una notizia che i tifosi speravano di non sentire: Filip Kostić non sarà in grado di recuperare in tempo per i prossimi match dell’Europeo. Un problema al ginocchio, inizialmente ritenuto meno grave, si è rivelato più serio del previsto, costringendo l’ala serba a dire addio alla competizione.

Le conferme arrivano direttamente dallo staff medico della nazionale serba. “L’infortunio al ginocchio di Kostić è più serio del previsto,” hanno dichiarato. “Non ci sono possibilità che Filip possa tornare in campo per i prossimi incontri dell’Europeo.”

Kostic: grave infortunio al ginocchio

Kostić, uno dei giocatori chiave per la Serbia, aveva mostrato una forma eccellente nelle partite di qualificazione e nei primi match della fase a gironi. La sua assenza rappresenta un duro colpo per la squadra, che dovrà trovare soluzioni alternative per mantenere viva la speranza di avanzare nel torneo. L’allenatore e i compagni di squadra hanno espresso il loro dispiacere per la notizia, ma hanno anche sottolineato la necessità di rimanere concentrati e determinati.

Nonostante l’amarezza, Kostić ha ricevuto numerosi messaggi di supporto dai fan e dai colleghi calciatori, che gli augurano una pronta guarigione e lo aspettano al più presto sui campi da gioco. La Serbia, ora priva di uno dei suoi pilastri, dovrà affrontare i prossimi match con rinnovata determinazione, sperando di poter superare le difficoltà e continuare il proprio cammino nell’Europeo.