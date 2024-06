Decisione storica UFFICIALE, Juventus esclusa: tifosi su tutte le furie

Decisione storica che adesso è ufficiale. Ecco cosa cambia, i tifosi sarebbero già su tutte le furie: i dettagli.

Sky ha annunciato un’importante novità per gli appassionati di calcio: a partire dalla prossima stagione calcistica (2024-2027), trasmetterà in chiaro una partita della Champions League per ogni turno, scegliendo la migliore tra quelle che vedono coinvolte solo squadre straniere. Inoltre, la UEFA Europa League sarà trasmessa in chiaro su TV8.

Con questa decisione, Sky ha completato l’organizzazione della trasmissione delle partite della Champions League per il nuovo ciclo. Ogni martedì o mercoledì, la pay-tv trasmetterà su TV8 il miglior match tra quelli con formazioni estere, ad eccezione della partita esclusiva di Prime Video del mercoledì. Questa mossa rappresenta un cambiamento rispetto alla precedente struttura, dove Mediaset aveva i diritti per la trasmissione in chiaro della migliore partita del martedì con una squadra italiana.

Per ogni turno della competizione, il martedì o il mercoledì, la pay-tv di Comcast trasmetterà su TV8 il miglior match tra quelli con squadre estere (eccetto la sfida esclusiva su Prime Video, ogni mercoledì). La scelta di “premiare” i propri abbonati viene confermata mantenendo a pagamento (su Sky e in streaming su NOW) le partite che vedranno coinvolte Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Anche per la UEFA Europa League, Sky seguirà un approccio simile. Trasmetterà a pagamento le partite delle squadre italiane (Roma e Lazio), mentre manderà in chiaro un incontro per ogni turno del giovedì, preferibilmente con le migliori squadre straniere.

Questa scelta modifica la struttura della Champions “free”. Fino a questa stagione, i diritti della sfida in chiaro erano di Mediaset, che, come sappiamo, metteva la migliore partita del martedì con una squadra italiana. Ora, però, Sky avrebbe acquisito il torneo in esclusiva, decidendo di offrire tutti i match delle italiane ai propri abbonati e soltanto una parte dello spettacolo del torneo sarà in chiaro. La Juventus per la stagione 2024-2025, come sappiamo, ritornerà una delle protagoniste del torneo. La squadra di Thiago Motta torna nella competizione europea dopo la stagione scorsa, che, come sappiamo, ha visto i bianconeri fuori dalla Coppa per i motivi che già sappiamo. Ma adesso è arrivato il momento di cambiare pagina e la Juventus vuole tornare protagonista, per la gioia dei tifosi ma anche per il proprio palmares. Non sarà semplice ma i bianconeri hanno il background giusto per vincere.