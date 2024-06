Estrazione Superenalotto 22 giugno 2024: ecco tutte le vincite e le quote

Estrazione Superenalotto 22 giugno 2024, verifica le vincite: ecco i risultati e i numeri estratti nell’ambito del concorso n. 99.

Il jackpot è salito di altri 800mila euro, considerando che nessuno, nella serata di venerdì, è riuscito a scucire alla dea bendata l’appuntamento nel quale in tanti avevano riposto le proprie aspettative.

Nessuno è riuscito a beccare la sestina vincente e neanche il 5+1. Il report del concorso numero 98 del 2024 ha però fatto registrare ben 4 punti 5. Ognuno di questi giocatori si è assicurato una gran bella vincita, ma non paragonabile, purtroppo, alla somma in palio con il jackpot. Hanno sfiorato il montepremi, che ieri sera era di 38,1 milioni di euro, e hanno dovuto “accontentarsi” – si fa per dire, tutto di certo fa brodo – di 29mila 784,87 euro. Vedremo se stasera le cose cambieranno o se i giocatori dovranno affidare le proprie speranze e aspettative al concorso straordinario Un’estate a mille, che si svolgerà in contemporanea con le 4 classiche estrazioni settimanali.

Estrazione Superenalotto 22 giugno 2024, tutte le vincite e le quote del concorso n. 99

Qui sotto, ad estrazione Superenalotto avvenuta, troverai un riepilogo di tutte le vincite della serata, corredato dalle quote che i giocatori baciati dalla fortuna porteranno a casa grazie ai numeri centrati.

Punti 6: Numero vincite , Quote

Punti 5+: Numero vincite , Quote

Punti 5: Numero vincite , Quote

Punti 4: Numero vincite , Quote

Punti 3: Numero vincite , Quote

Punti 2: Numero vincite , Quote

SUPERSTAR

Punti 6SB: Numero vincite , Quote

Punti 5+SB: Numero vincite , Quote

Punti 5SS: Numero vincite , Quote

Punti 4SS: Numero vincite , Quote

Punti 3SS: Numero vincite , Quote

Punti 2SS: Numero vincite , Quote

Punti 1SS: Numero vincite , Quote

Punti 0SS: Numero vincite , Quote

COMBINAZIONE VINCENTE SUPERENALOTTO:

Raccomandiamo sempre ai lettori, in ogni caso, di verificare i numeri vincenti sul sito ufficiale, oppure tramite Lottomatica.it o Sisal.it. In alternativa, scaricando sullo smartphone l’app My Lotteries, potrai verificare in tempo reale l’esito della tua giocata: non dovrai fare altro che inquadrare il QR Code della schedina.