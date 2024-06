Calciomercato Juventus, blitz nella Capitale: salta lo scambio

Bliz nella Capitale, adesso, lo scambio potrebbe saltare. Tutti i dettagli della situazione relativa all’operazione in corso.

Secondo quanto riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, non è solo la Juventus a essere interessata a Mason Greenwood, ma anche la Lazio ha manifestato un concreto interesse per l’attaccante inglese. I biancocelesti hanno avviato una trattativa con il Manchester United nella speranza di portare Greenwood a Roma.

Nelle ultime ore, la Lazio ha intensificato i contatti con il Manchester United per discutere del possibile trasferimento di Greenwood. La società romana è alla ricerca di un giocatore offensivo che possa prendere il posto di Felipe Anderson. Tuttavia, la trattativa si presenta complessa a causa delle elevate richieste economiche del club inglese, che ammontano a circa 30 milioni di sterline.

Non solo la Juve, blitz della Lazio per Greenwood

La Lazio ha già messo sul piatto un’offerta di 20 milioni di sterline più il 50% sulla futura rivendita del giocatore. Nonostante questo, il Manchester United ha rifiutato la proposta. Nonostante il rifiuto iniziale, i biancocelesti continuano a negoziare nella speranza di raggiungere un accordo.

La trattativa per Mason Greenwood è ancora aperta e la Lazio sembra determinata a fare tutto il possibile per assicurarsi il talento inglese. Resta da vedere se le negoziazioni porteranno a un accordo che soddisfi entrambe le parti, considerando anche la concorrenza della Juventus per il giovane attaccante.

Anche la Juventus sta seguendo da vicino Mason Greenwood. Il giocatore inglese continua a essere in cima alla lista dei preferiti di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juventus. Greenwood è considerato un rinforzo ideale per lo schieramento tattico di Thiago Motta, che vede nel giovane attaccante le qualità necessarie per rafforzare il reparto offensivo della squadra. Mason Greenwood, giovane talento del Manchester United, ha trascorso la scorsa stagione in prestito al Getafe, dove ha saputo mettere in mostra tutto il suo potenziale. Con prestazioni di alto livello, il giovane attaccante inglese ha attirato l’attenzione di numerosi club europei, inclusa la Juventus. Durante la sua permanenza in Spagna, Greenwood ha dimostrato una notevole capacità di adattamento e crescita, segnando gol importanti e contribuendo in maniera significativa al gioco della squadra. Le eccellenti prestazioni di Greenwood in Spagna non sono sfuggite alla Juventus. La Vecchia Signora, sempre attenta ai giovani talenti, ha inserito il nome dell’inglese in cima alla lista dei potenziali acquisti. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club bianconero, vede in Greenwood il rinforzo ideale per il reparto offensivo della squadra, capace di aggiungere qualità e profondità alla rosa ma ora c’è da capire chi avrà la meglio proprio tra i bianconeri e la Lazio.