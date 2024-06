Nuovo allenatore e Zirkzee primo colpo: cala il sipario per Milan e Juve

La questone Zirkzee, adesso, è diventata una cosa seria: cala il sipario. Tutto sul futuro della stella del Bologna che piace alla Juve.

Dall’estero, esattamente dal portale “CaughtOffside”, emergono notizie interessanti riguardo al futuro di Joshua Zirkzee. L’attaccante del Bologna è al centro delle attenzioni di numerosi club europei, tra cui spicca il Manchester United, che sta lavorando attivamente per assicurarsi il talento olandese su richiesta del tecnico Erik ten Hag.

Le trattative tra il Manchester United e Joshua Zirkzee sono in una fase avanzata, ma l’accordo personale tra il giocatore e i Red Devils deve ancora essere finalizzato. Zirkzee sembra essere impressionato dall’interesse mostrato dal club di Old Trafford, secondo quanto riferito da fonti vicine a “CaughtOffside”.

Manchester United su Zirkzee: lo vuole ten Hag

Oltre al Manchester United, anche squadre del calibro di Milan, Juventus e Arsenal sono in corsa per aggiudicarsi l’attaccante. Zirkzee, 23 anni, è alla ricerca di un contratto a lungo termine, con una durata di quattro o cinque anni, che gli garantisca stabilità e un progetto sportivo ambizioso.

Il Manchester United, consapevole delle difficoltà che possono emergere in una trattativa di questo tipo, ha già identificato un’alternativa in caso di mancato accordo con Zirkzee. Jonathan David del Lille è il nome su cui il club di Premier League potrebbe puntare, dimostrando così di non voler lasciare nulla al caso. Curiosamente, anche il Liverpool potrebbe diventare un contendente per Zirkzee. L’allenatore olandese Arne Slot, che ha preso il posto di Jurgen Klopp ad Anfield, apprezza molto le qualità del giovane attaccante. La squadra del Merseyside sarebbe aperta alla possibilità di ingaggiare Zirkzee se quest’ultimo non dovesse trovare un accordo con lo United.

Joshua Zirkzee ha avuto un impatto significativo nella sua stagione con il Bologna, registrando 19 contributi (tra gol e assist) in 37 partite nel campionato 2023/24. La sua abilità nel trovare la rete e nel creare occasioni lo rende un giocatore di grande valore, capace di fare la differenza in qualsiasi squadra. Il futuro di Joshua Zirkzee è ancora incerto, ma l’interesse di club di alto profilo come il Manchester United, il Milan, la Juventu, l’Arsenal e il Liverpool dimostra quanto sia ambito il giovane attaccante. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà la destinazione finale del talento olandese, che potrebbe presto trovare una nuova casa nel calcio europeo. L’attesa è alta e i tifosi sono ansiosi di scoprire dove vedranno giocare il promettente fuoriclasse nella prossima stagione.