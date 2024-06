Ultim’ora, si è infortunato: rischia di saltare il suo trasferimento alla Juve!

Un giocatore importante si è infortunato proprio ora, questo potrebbe rendere più difficile il suo trasferimento alla Juventus.

Non è mai troppo presto per pensare al mercato, anzi muoversi in anticipo può servire non solo a sbaragliare la concorrenza ma anche a mettere a segno uno più “colpi” importanti a un prezzo che può essere più basso. Questo non può che valere anche per gli elementi che si stanno mettendo in evidenza ora a Euro 2024, dove si possono chiarire anche i dubbi sulla capacità di alcuni calciatori di riuscire a competere ad alti livelli e in una vetrina internazionale così importante.

Non sempre però tutto va per il verso giusto. A volte, infatti, può bastare un piccolo intoppo, anche inaspettato, a complicare i piani dei club. Non è detto che questo possa avvenire per l’incapacità dei dirigenti di portare a termine un affare, ci sono situazioni esterne che non sempre possono essere controllate e che possono mettere a rischio un acquisto importante. Questo è quello che sta accadendo a un giocatore che sembrava essere vicino al trasferimento alla Juventus.

Il trasferimento alla Juventus può saltare per un infortunio?

La Juventus vuole evidentemente iniziare al meglio l’era Thiago Motta e regalare al tecnico una rosa che possa essere competitiva anche in Europa ora che il club tornerà a disputare la Champions League. Uno dei colpi a cui Cristiano Giuntoli ha pensato è proprio una delle stelle della nostra Nazionale, che si è messo in evidenza in queste prime gare in azzurro, Riccardo Calafiori.

Il difensore sta dimostrando tutta la sua versatilità, oltre a importanti margini di crescita, per questo l’allenatore sarebbe ben felice di riaverlo dopo la positiva esperienza al Bologna. Riuscire ad arrivare a un accordo con il club emiliano potrebbe non essere semplice. Anche i rossoblù, infatti, disputeranno la massima competizione europea, dove non vorranno sfigurare, per questo sanno bene come possa essere importante poter contare su un elemento come lui, difficilmente potrebbero quindi liberarsene se non a costi elevati. Nemmeno l’inserimento di eventuali contropartite, secondo quanto riportato da Calciomercato.com, potrebbe servire a facilitare la buona riuscita dell’affare.

Non solo, a complicare i piani dei bianconeri potrebbe pensarci anche un’altra grana inaspettata che il Bologna dovrà affrontare. Nell’ultima gara disputata dalla Colombia in Coppa America contro il Paraguay si è infatti infortunato un altro punto di forza della retroguardia della squadra, John Lucumi. Il giocatore salterà sicuramente il prossimo impegno della sua Nazionale contro il Costa Rica, ma non si sa ancora quanto possa durare lo stop. Se la situazione dovesse peggiorare, è facile che la società possa fare muro e decidere di trattenere Calafiori. A quel punto tergiversare potrebbe non essere la soluzione migliore per la Juventus, quasi sicuramente costretta a dirottarsi su un altro obiettivo.