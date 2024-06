Danilo rossonero, affare lampo: si chiude per 9 milioni di euro!

Danilo verso l’addio alla Juventus: c’è il rossonero nel suo futuro, l’affare si può chiudere subito per 9 milioni

L’Europeo sta certamente rallentando il calciomercato che inizierà ad entrare nel vivo da metà luglio, quando il torneo in Germania sarà concluso e molti giocatori potranno focalizzarsi sul proprio futuro nei club.

Sono però già cambiate molte panchine, soprattutto in Serie A. Il Napoli ha scelto Antonio Conte, il Milan ha puntato su Paulo Fonseca, il Bologna su Vincenzo Italiano, la Lazio su Baroni. La Juventus, invece, ha affidato le redini della squadra a Thiago Motta, chiamato a raccogliere le eredità di Massimiliano Allegri. Dopo aver raggiunto una storica qualificazione in Champions col Bologna, Motta è chiamato alla prova del nove in un top club ma sembra già avere le idee chiare sulla direzione da prendere.

Juventus, non solo Chiesa e Rabiot: Danilo verso l’addio, direzione Flamengo

In settimana arriverà l’ufficialità del primo colpo in entrata: si tratta di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano in arrivo dall’Aston Villa. Sono diverse però le questioni anche in chiave uscita.

McKennie sta per lasciare Torino e al termine dell’Europeo potrebbe essere il turno anche di Federico Chiesa che piace molto alla Roma e al Napoli, ma non solo. Il figlio d’arte è concentrato sulla Nazionale ma da metà luglio inizierà a valutare concretamente tutte le opzioni col suo procuratore. Situazione precaria quella di Adrien Rabiot che sembra ormai destinato a lasciare la Vecchia Signora a parametro zero. Un altro big che potrebbe salutare Torino è Danilo.

Il difensore brasiliano è impegnato col Brasile in Coppa America ma, alla luce del contratto in scadenza tra un anno (30 giugno 2025) potrebbe essere sacrificato già in questa sessione estiva di mercato. L’ex Porto, Real Madrid e Manchester City è finito nel mirino del Flamengo che vorrebbe riportarlo in Brasile. Danilo aveva iniziato la carriera al Santos ma sarebbe ben disposto di tornare in patria per chiudere la carriera. La Juventus non vuole rischiare di perderlo a costo zero tra un anno, di conseguenza potrebbe lasciarlo andare per circa 9 milioni di euro. Cifra che tra l’altro permettere alla ‘Vecchia Signora’ di costruire un discreto tesoretto con il quale dare la caccia ai tanti obiettivi cerchiati in rosso per puntellare l’organico. Staremo a vedere cosa succederà.