Juventus, è successo ancora: accordo e firma UFFICIALE

Dall’ormai lontano 2017, passando per il presente e proiettandosi verso il futuro: “La partnership fra Juventus e Cygames si rinnova per altre due stagioni formando così un rapporto “storico”. L’azienda giapponese, leader nel settore dei videogiochi e tra i player più importanti nel settore dell’entertainment, diventerà, con 8 stagioni, il secondo brand più longevo sulla maglia bianconera. Questa collaborazione ha portato benefici significativi ad entrambe le parti, rafforzando la presenza del marchio Cygames sul mercato globale e supportando Juventus nel raggiungimento dei suoi ambiziosi obiettivi. Il logo di Cygames, primo back partner di Juventus, comparirà dunque anche per le stagioni 2024/2025 e 2025/2026 sul retro delle divise della prima squadra maschile“.

La Juventus che verrà prende sempre più forma, con un mercato già attivissimo. I bianconeri sono pronti, anche, a rinnovare lo sponsor. La stagione che verrà sarà molto ambiziosa. Un ritorno tra i grandi d’Europa, il mondiale per club ma anche la lotta per lo scudetto. I bianconeri sono pronti a questa nuova avventura dietro le indicazioni tattiche di Thiago Motta, il nuovo allenatore dei bianconeri che dovrà far tornare l’entusiasmo ai tanti tifosi desiderosi di vedere la Vecchia Signora di nuovo trionfare. Non sarà semplice, l’avvesario da battere è lo scudettato Inter che sarà un avversario di tutto rispetto. Ora, con queste nuove collaborazioni e un mercato nel vivo delle trattative, la nuova rosa prende forma e i tifosi non stanno già più nella pelle. La Juventus vuole tornare a vincere, com’è stata sempre abituata. Non ci resta che attendere l’inizio entusiasmante della nuova stagione.